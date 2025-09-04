Toute l’actu en direct 24h/24
Novak Djokovic-Carlos Alcaraz, demi-finale de l’US Open : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Novak Djokovic et Carlos Alcaraz vont s'affronter pour la 9e fois. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz vont s'affronter pour la 9e fois. [WILLIAM WEST / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Pour la 9e fois de leur carrière, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz vont s'affronter, ce vendredi (21h), en demi-finale de l’US Open.

Des retrouvailles qui promettent de faire des étincelles. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz vont s’affronter, ce vendredi, en demi-finale de l’US Open dans un choc de haute-volée. Et alors qu’il s’apprête à disputer sa 53e demi-finale en Grand Chelem, un record chez hommes et femmes confondus, le Serbe (38 ans), en quête d'un 25e titre en Grand Chelem, mène dans les confrontations face à son jeune adversaire (22 ans) avec cinq victoires contre trois défaites.

Aucun set concédé par Carlos Alcaraz

Il a même remporté leurs deux derniers duels en finale des JO 2024 sur la terre battue de Roland-Garros puis en quarts de finale de l’Open d’Australie en janvier dernier. Mais l’Espagnol est en très grande forme. Vainqueur de Roland-Garros début juin, il est invaincu depuis sa défaite en finale de Wimbledon. Et depuis le début du tournoi, il n’a pas concédé le moindre set. Ce qui laisse augurer une lutte haletante sur le court Arthur Ashe.

«Je n’entrerai pas sur le court avec un drapeau blanc», a prévenu Novak Djokovic tout en espérant «être assez en forme pour tenir la distance». «Auquel cas, le match pourra basculer d’un côté comme de l’autre», a-t-il indiqué.

Sur le même sujet Tennis : qu’est-ce que la «Bataille des sexes», ce match qui va opposer Aryna Sabalenka à Nick Kyrgios ? Lire

Cette rencontre sera suivie de l’autre demi-finale entre le numéro 1 mondial Jannick Sinner et le Canadien Félix Auger-Aliassime.

Le programme TV

Novak Djokovic-Carlos Alcaraz

Demi-finale de l’US Open

Vendredi 5 septembre

A suivre en direct à partir de 21h sur Eurosport (disponible via MyCanal)

