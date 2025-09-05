Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : les Bleus s'imposent dans la douleur face aux Ukrainiens

L’équipe de France s’est imposée dans la douleur ce vendredi soir face à l’Ukraine (2-0), à Wroclaw, en Pologne, lors de son premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Malgré la victoire, les hommes de Didier Deschamps ont perdu Désiré Doué et Ousmane Dembelé sur blessure.

Une bonne entrée en matière pour l’équipe de France. Ce vendredi soir, à Wroclaw, en Pologne, les Bleus ont bien débuté leur qualification pour la Coupe du monde 2026. Les coéquipiers du capitaine Kylian Mbappé se sont imposés sur la pelouse de la Tarczynski Arena face à l’Ukraine (2-0) lors de la première journée du groupe D.

La France a rapidement pris les devants dans cette rencontre grâce au but de Michael Olise après seulement 10 minutes de jeu. Mais les hommes de Didier Deschamps ont souffert en seconde période, pressés par de valeureux ukrainiens.

Plus d'informations à venir...