Football : l'incroyable décision du président du Paraguay après la qualification du pays pour la Coupe du Monde 2026

Le Paraguay ira au Mondial pour la première fois depuis 16 ans, c'était en 2010 en Afrique du Sud. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour fêter la qualification de l'équipe nationale du Paraguay pour la Coupe du monde 2026, le président a décrété un jour férié. Le match nul 0-0 contre l'Équateur lors de leur avant-dernier match de qualification pour la zone CONMEBOL a validé leur billet pour le Mondial.

«Ce n'est "que" du sport !». Ne vous risquez pas à dire cette phrase au président du Paraguay. Ce dernier vient de décréter un jour férié dans tout le pays suite à la qualification de la sélection nationale paraguayenne pour le Mondial 2026. 

«Merci Albirroja ! Aujourd'hui, l'Albirroja est de retour. Il est revenu avec une âme, un cœur et toute la détermination guarani, s'est exprimé le président Santiago Peña. C'est un rêve devenu réalité pour tous les Paraguayens, et c'est pourquoi DEMAIN EST UN JOUR FÉRIÉ, afin que tous les Paraguayens puissent le célébrer ensemble ! Nous sommes de retour à la Coupe du monde et nous faisons tous la fête !»

Lors de la 17e et avant-dernière journée de qualification en zone Amérique du Sud, le Paraguay a décroché le point du nul à domicile contre l'Équateur (déjà qualifié). Un nul qui leur permet d'assurer leur place dans les six premiers, et donc leur qualification pour le Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, à l'issue d'un parcours marqué par 6 victoires, 7 nuls et 4 défaites.

La défaite du Venezuela dans le même temps face à l'Argentine actait quoi qu'il en soit la qualification paraguayenne. 

Le Paraguay ira au Mondial pour la première fois depuis 16 ans, c'était en 2010 en Afrique du Sud. 

L'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, l'Équateur et la Colombie les accompagneront. 

