Football : luminothérapie LED, reconstruction totale… L’impressionnant nouveau stade de Rabat au Maroc

Ce vendredi 5 septembre, l'équipe du Maroc va jouer son match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans son tout nouveau stade de Rabat.

Un tout nouvel écrin. L'équipe nationale du Maroc, emmenée par le Parisien Achraf Hakimi, va retrouver son public ce vendredi soir à Rabat pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, contre le Niger. Une rencontre qui se disputera dans un stade Moulay-Abdallah tout neuf.

En effet, l'enceinte, créée en 1983, avait été totalement détruite en 2023 afin d'être reconstruite entièrement en vue de la Coupe d'Afrique des nations 2025 (21 décembre-18 janvier prochains) ainsi que la Coupe du monde 2030 qui sera co-organisée avec le Portugal et l'Espagne.

Inauguré jeudi par le Prince héritier Moulay El Hassan devant plusieurs ouvriers qui ont participé à la reconstruction durant les quinze derniers mois, ce stade a vu sa capacité d'accueil être porté à 68.500 places, contre 45.000 auparavant.

Ce nid d'oiseau vu de l'extérieur, dispose ainsi de 110 loges et de cinq salons d’hospitalité pouvant accueillir près de 5.400 sièges, ainsi que d’un espace réservé aux personnes à mobilité réduite. Il est surtout équipé d’une pelouse naturelle hybride avec une technologie de pointe, la première du genre en Afrique, qui combine gazon naturel et fibres synthétiques. Ce stade est le premier en Afrique à se doter de rampes de luminothérapie LED pour l'entretien de la pelouse.

