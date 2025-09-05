Tour d'Espagne 2025 : un chien fait irruption sur la route et manque de faire tomber les coureurs (vidéo)

Un chien a échappé à la surveillance de son maître ce vendredi 5 septembre et a manqué de renverser des coureurs cyclistes engagés sur cette 13e étape de la Vuelta.

Un incident supplémentaire, heureusement sans gravité, qui doit servir d'exemple pour renforcer un peu plus la vigilance des spectateurs. La 13e étape du Tour d'Espagne 2025, la Vuelta, a failli être émaillée d'un accident ce vendredi 5 septembre.

En effet, un chien vraisemblablement attaché à la chaise de son propriétaire a profité d'un moment d'égarement de ce dernier et s'est précipité sur la chaussée.

🚨 Please keep the riders and your dogs safe!



🚨 Mantened a los corredores y a vuestros animales seguros, por favor #LaVuelta25pic.twitter.com/31usGPQuDg — La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2025

Fort heureusement, l'incident n'a fait aucun blessé et l'animal a pu être extrait de la route en quelques instants, les coureurs Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) et le Néerlandais Huub Artz (Intermarché-Wanty) ayant pu s'écarter de l'intrus à poils longs.

Cependant, la direction de la course s'est servie de l'image pour rappeler une nouvelle fois aux propriétaires d'animaux de bien surveiller ces derniers lors des passages de champions, dont l'allure peut amplement atteindre et dépasser les 100 km/h, surtout lors des descentes.

«S'il vous plaît, veuillez assurer la sécurité des coureurs et de vos chiens, gardez vos animaux loin de la route», a exhorté l'organisateur de la course sur X.

Incidents à répétition

Cette scène finalement sans gravité intervient le lendemain d'une manifestation de sympathisants pro-palestiniens, qui a entraîné un retard du début de la course.

La 11e étape a elle-aussi été entachée par un rassemblement pro-palestinien, nécessitant une interruption de la fin de l'étape organisée à Bilbao.

Les protestataires s'activent depuis le début du Tour d'Espagne 2025, dénonçant la présence de l'équipe Israel-Premier Tech, équipe israélienne créée en 2015.