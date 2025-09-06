Equipe de France : Ousmane Dembélé absent «six à huit semaines» après sa blessure contre l'Ukraine

Ousmane Dembélé sera absent six à huit semaines après avoir contracté une blessure musculaire à la cuisse droite. Il souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers, a indiqué la Fédération française de football.

La Fédération française de football a annoncé qu'Ousmane Dembélé avait été victime d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite durant la victoire 0-2 des Bleus contre l'Ukraine vendredi. Il sera éloigné des terrains six à huit semaines. Un diagnostic confirmé par le PSG, qui annonce également quatre semaines d'absence pour Désiré Doué, qui avait cédé sa place à Ousmane Dembélé à la pause.

Le joueur du PSG a quitté le rassemblement français et va rejoindre son club.

Son coéquipier Désiré Doué est lui touché au mollet droit. Pour les remplacer, Didier Deschamps a décidé d'appeler Kingsley Coman. L’attaquant d’Al-Nassr est attendu dimanche à Clairefontaine.

Ousmane Dembélé (déchirure des ischio-jambiers droits) et Désiré Doué (déchirure du soléaire du mollet droit) ont été remis à la disposition de leur club.



Les Bleus affronteront l'Islande ce mardi à 20h45 au Parc des Princes.