Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix d'Italie

Max Verstappen s'élancera de la pole position ce dimanche pour le Grand Prix d'Italie à Monza. [REUTERS/Jennifer Lorenzini]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le quadruple champion du monde Max Verstappen s'élancera de la pole position ce dimanche (15h) pour le Grand Prix d'Italie à Monza, devant les deux pilotes McLaren, Landos Norris et Oscar Piastri.

1ERE LIGNE

Max Verstappen (NED/Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren)

2EME LIGNE

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3EME LIGNE

George Russell (GBR/Mercedes)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

4EME LIGNE

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

5EME LIGNE

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

6EME LIGNE

Oliver Bearman (GBR/Haas)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber)

7EME LIGNE

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)

Alexander Albon (THA/Williams)

8EME LIGNE

Esteban Ocon (FRA/Haas)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

9EME LIGNE

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

Franco Colapinto (ARG/Alpine)

Charles Leclerc a remporté le Grand Prix d'Italie la saison dernière.
Sur le même sujet Formule 1 : le programme TV du Grand Prix d’Italie Lire

10EME LIGNE

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

Formule 1MonzaGrand PrixLewis HamiltonMax VerstappenOscar PiastriCharles LeclercSport

À suivre aussi

Formule 1 : jusqu'à quand le Grand Prix de Monaco restera au programme du championnat ?
Charles Leclerc a remporté le Grand Prix d'Italie la saison dernière.
Formule 1 : le programme TV du Grand Prix d’Italie
Lewis Hamilton a enfreint le règlement sur la vitesse lors des tours de mise en grille avant le départ du Grand Prix des Pays-Bas.
Formule 1 : pourquoi Lewis Hamilton a-t-il écopé de cinq places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix d’Italie ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités