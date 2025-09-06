Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix d'Italie

Le quadruple champion du monde Max Verstappen s'élancera de la pole position ce dimanche (15h) pour le Grand Prix d'Italie à Monza, devant les deux pilotes McLaren, Landos Norris et Oscar Piastri.
1ERE LIGNE
Max Verstappen (NED/Red Bull)
Lando Norris (GBR/McLaren)
2EME LIGNE
Oscar Piastri (AUS/McLaren)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
3EME LIGNE
George Russell (GBR/Mercedes)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
4EME LIGNE
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
5EME LIGNE
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
6EME LIGNE
Oliver Bearman (GBR/Haas)
Nico Hülkenberg (GER/Sauber)
7EME LIGNE
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)
Alexander Albon (THA/Williams)
8EME LIGNE
Esteban Ocon (FRA/Haas)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)
9EME LIGNE
Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
Franco Colapinto (ARG/Alpine)
10EME LIGNE
Pierre Gasly (FRA/Alpine)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)