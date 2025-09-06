«Tous les enfants blancs ont été embrassés et pas mon fils» : le footballeur brésilien Raphinha s'en prend à Disneyland Paris

Le footballeur du FC Barcelone, Raphinha, a dénoncé publiquement un comportement jugé raciste à Disneyland Paris. Une mascotte aurait ignoré son fils de trois ans alors qu’elle offrait des câlins à d’autres enfants.

Mis à l’écart. Le joueur de football brésilien Raphinha, actuellement attaquant du FC Barcelone, a publiquement critiqué Disneyland Paris, l’accusant de racisme à l’égard de son fils. Sur ses réseaux sociaux, Raphinha a partagé un message fort dans lequel il dénonce le comportement d’un ou plusieurs employés du parc à thème.

«Vos employés sont une honte»

Lors d’une visite familiale, la mascotte Tac a ignoré son petit garçon de trois ans, refusant de lui donner un câlin ou de l’accueillir comme elle l'a fait avec d’autres enfants. Pour Raphinha, ce comportement constitue une discrimination flagrante, probablement liée à la couleur de peau de son fils. «Vos employés sont une honte. Vous ne devriez pas traiter les gens comme ça, surtout un enfant. Vous êtes censés rendre les enfants heureux, pas les ignorer», a écrit le joueur du FC Barcelone.

© Capture d'écran story Instagram de Raphina

S’il n’emploie pas explicitement le terme «racisme» dans ses publications initiales, il laisse entendre que le comportement pourrait être motivé par des préjugés raciaux. «Je comprends la fatigue de ceux qui font ce travail, mais pourquoi tous les enfants blancs ont été embrassés et pas mon fils ? Je vous déteste. Il voulait juste un bonjour et un câlin. […] Cet employé est merdique. Cet employé est stupide», poursuit l’attaquant. Disneyland Paris n’a pour le moment publié aucune déclaration officielle ni réagi publiquement à ces accusations.

En 2024, l’attraction Le Vol de Peter Pan a été jugée porteuse de stéréotypes racistes envers les personnages amérindiens, poussant Disney à modifier cette scène dans l’ensemble de ses parcs, y compris celui de Paris.