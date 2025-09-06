Toute l’actu en direct 24h/24
UFC Paris 4 : tout savoir sur Axel Sola, le champion d’ARES qui va faire ses débuts dans la ligue américaine

Axel Sola, 27 ans, va faire ses débuts à l'UFC, samedi à Paris. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce samedi, l'UFC Paris fait son retour à l'Accor Arena avec notamment la présence du Français Axel Sola, champion de la ligue ARES.

Un autre Français à suivre. Alors que les yeux seront rivés sur Nassourdine Imavov, contre Caio Barralho en main event, l’UFC Paris 4 de ce samedi à l’Accor Arena offrira de nombreux combattants avec des Français dont celui d’un tout nouveau arrivé dans la ligue américaine de MMA : Axel Sola.

Agé de 27 ans, ce combattant de MMA invaincu en carrière professionnelle (10 victoires, 1 match nul) évolue chez les -70 kg. Samedi, il affrontera le Nord-irlandais Rhys McKee en -77 kg.

«C'est une étape importante parce qu'il faut bien réussir ses débuts à l'UFC, il faut marquer les esprits comme je l'ai dit et donc oui là actuellement c'est la marche la plus importante de ma carrière parce que là, c'est le plus haut niveau de compétition auquel je vais pouvoir participer, la plus grande plateforme sur laquelle un combattant peut espérer combattre», a-t-il expliqué en conférence de presse mercredi.

Passé par le Brave, le Tricolore, qui s’entraîne à Nice avec Aldric Cassata également coach de Manon Fiorot, sort de trois victoires à ARES, la ligue française de MMA dont il est le champion.

