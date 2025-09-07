Carlos Alcaraz-Jannik Sinner, finale de l’US Open : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Espagnol Carlos Alcaraz et l’Italien Jannik Sinner, tenant du titre, se retrouvent, ce dimanche, à 20h, en finale de l’US Open.

C’est devenu le nouveau classique du tennis. Après Roland-Garros et Wimbledon cette année, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrouvent, ce dimanche, en finale de l’US Open. Le tout sous les yeux du président américain Donald Trump, premier chef d’État américain en exercice à s'installer en tribune pour une finale depuis Bill Clinton en 2000, qui avait assisté à la victoire de Venus Williams sur sa compatriote Lindsay Davenport.

Carlos Alcaraz, nouveau numéro 1 mondial ?

Avant ce duel tant attendu, l’Espagnol a triomphé sur la terre battue des Internationaux de France sauvant trois balles de match avant que l’Italien, déjà couronné à l’Open d’Australie, ne soit sacré sur le gazon londonien. Et l’enjeu sera de taille sur le court Arthur Ashe.

Carlos Alcaraz, qui s’apprête à disputer sa 8e finale d’affilée depuis sa victoire au Masters 1000 de Monte-Carlo, a l’occasion de partager les titres du Grand Chelem de l’année mais également de reprendre à Jannik Sinner la place de numéro 1 mondial en cas de succès. De son côté, le tenant du titre transalpin, qui va jouer sa cinquième finale consécutive en Grand Chelem, peut assoir sa domination sur le tennis mondial.

Et difficile de prédire l’issue tant ils semblent au sommet de leur art. Depuis le début du tournoi à New York, Carlos Alcaraz n’a pas laissé échapper le moindre set en route, une performance qui n'avait plus été réalisée depuis Roger Federer en 2015. Jannik Sinner a lui concédé une manche contre Denis Shapovalov au 3e tour et une autre face à Felix Auger-Aliassime en demi-finales.

C’est dire si ce nouvel affrontement s’annonce palpitant au cœur d’une rivalité qui semble «partie pour durer» du propre aveu de Novak Djokovic.

Le programme TV

Carlos Alcaraz-Jannik Sinner

Finale de l’US Open 2025

Dimanche 7 septembre

À suivre à partir de 20h sur Eurosport 1 (disponible via MyCanal)