Coupe du monde féminine 2025 de rugby : les Bleues écrasent l'Afrique du Sud et affronteront l'Irlande en quarts de finale

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En s’imposant facilement contre l’Afrique du Sud (57-10) ce dimanche, l’équipe de France affrontera l’Irlande en quarts de finale de la Coupe du monde féminine de rugby.

Une nouvelle performance. Victorieuses 57-10 de l'Afrique du Sud dimanche à Northampton (Angleterre), pour leur troisième et dernier match du groupe D, l’équipe de France disputera leur quart de finale dans une semaine contre l’Irlande.

Premières de leur groupe, après leurs trois succès contre l'Italie (24-0), le Brésil (84-5) et donc les Boks Women, les Bleues, quatrièmes mondiales, se sont assuré un quart de finale a priori abordable contre des Irlandaises, battues 40-0 par la Nouvelle-Zélande dans leur finale du groupe C en début d'après-midi dimanche à Brighton.  

Invaincues en cinq rencontres contre les Sud-Africaines, dont une large victoire 40-5 à l'Eden Park d'Auckland lors de leur dernier duel, à la Coupe du monde 2021, les Tricolores étaient favorites, contre une équipe certes passée à la 10e place mondiale mais qui n'avait jamais atteint jusque-là les quarts de finale d'un Mondial.

