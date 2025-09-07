Football : Cristiano Ronaldo bien parti pour finir sa carrière en Arabie saoudite ?

Après avoir récemment signé un nouveau contrat record avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo est devenu le visage du tourisme en Arabie saoudite.

Il devrait bien y terminer sa carrière. En juin dernier, alors que des rumeurs l’envoyaient dans d’autres pays, Cristiano Ronaldo avait finalement prolongé son contrat pour deux saisons avec Al-Nassr (jusqu'en 2027) avec à la clé un salaire pharaonique de près de 200 millions d’euros par saison, soit 400 millions d’euros sur deux ans, selon les chiffres dévoilés par Marca. De quoi forcément lui donner l’envie de rester vivre en Arabie saoudite.

Et à 40 ans, le Portugais, qui rêve de disputer une dernière Coupe du monde en 2026 (Etats-Unis, Mexique, Canada), semble se sentir très bien dans le royaume. A tel point qu’il en est devenu le visage du tourisme.

«Je suis venu pour le football»

En effet, il y a quelques jours, celui qui est arrivé dans le championnat en 2023 apparaît dans une nouvelle campagne lancée par la Saudi Tourism Authority et baptisée «UNREAL Calendar». L’objectif étant de mettre en lumière le programme annuel d’événements internationaux dans le pays.

En plus de la promotion des événements footballistiques à venir (Coupe du monde 2034, Coupe d’Asie 2027, les Jeux olympiques d’e-sport et les Jeux asiatiques d’hiver 2029), il y a aussi d’autres disciplines sportives avec la Formule 1 (Grand Prix d’Arabie saoudite annuel à Djeddah), le tournoi LIV Golf de Riyad ou encore la Coupe du monde d’e-sport (Esports World Cup).

A cela s’ajoute également des événements culturels comme la Fashion Week de Riyad, le Festival international du film de la mer Rouge, ou encore les biennales d’art contemporain.

«Je suis venu pour le football, je suis resté pour tant d'autres choses», indique CR7 dans le clip publicitaire. Autant dire que l’ancien joueur du Real Madrid se sent vraiment bien dans le royaume.