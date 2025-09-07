Football : son retour en France, les Bleus, la retraite… les confessions d’Olivier Giroud

Ce dimanche, le footballeur français Olivier Giroud, de retour en Ligue 1 cette saison, a répondu aux questions du Canal Football Club.

Comme s’il n’était jamais parti. Après treize saisons à l’étranger, Olivier Giroud, qui soufflera ses 39 bougies le 30 septembre prochain, a fait son retour dans le championnat de France cette saison du côté de Lille. A cette occasion, le champion du monde 2018 avec les Bleus s’est confié ce dimanche au Canal Football Club.

La retraite ?

«Ça m'a traversé l'esprit d'arrêter, mais ça allait à l'encontre de ce que je me suis toujours dit, de jouer tant que mon corps le permet. Je ne prenais pas assez de plaisir aux Etats-Unis, j'avais besoin de retrouver un football qui me correspondait mieux.»

Son retour en France

«Il y a 2-3 ans, revenir en France n'aurait pas été forcément une évidence. Mais cet été, de pouvoir boucler la boucle en rentrant en France, qui plus est pas loin de Londres, une ville à laquelle je suis très attaché. Lorsque Olivier Létang (le président du LOSC) m'a appelé, ça a été assez rapidement une évidence. Après en avoir parlé avec mon épouse, c'était la ville et le club qu'il nous fallait.»

Lorient a tenté le coup

«Laurent (Koscielny, directeur sportif de Lorient) m'a sondé. Mais Lille s'est manifestée, un projet complètement différent avec la Coupe d'Europe, tandis que Lorient joue le maintien. Il a très bien compris que Lille avait ma préférence.»

"Mon Lolo (Koscielny) il s'est engouffré dans la brèche" 😂



Olivier Giroud raconte les coulisses de ses échanges avec Koscielny qui a tenté de le faire venir à Lorient cet été 🐟#CFCpic.twitter.com/KNt15hRXxX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 7, 2025

Sa côte de popularité

«Tu ne feras jamais totalement l'unanimité. Mais je sens un élan de sympathie du public envers moi. C'est aussi pour cela que je suis revenu en France.»

Un retour en équipe de France ?

«On m'a déjà posé la question, et j'avais répondu qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais je suis bien retraité de l'équipe de France.»