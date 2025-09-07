Formule 1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Italie devant les McLaren

Le Néerlandais Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Italie, ce dimanche à Monza, devant les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri.

Il a montré qu’il était toujours le patron. Malgré une saison compliquée, le champion du monde en titre de Formule 1 Max Verstappen s’est imposé dimanche lors du Grand Prix d'Italie devant les McLaren de Lando Norris et du leader au championnat Oscar Piastri, troisième. Le Néerlandais a prouvé qu’il fallait toujours compter sur lui.

