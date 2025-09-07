«J’espère qu’il va le gagner» : Kylian Mbappé apporte son soutien à Ousmane Dembélé pour le Ballon d’or

Kylian Mbappé a apporté son soutien à son ancien coéquipier Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d’or, qui sera décerné le 22 septembre prochain.

Un soutien de taille. A deux semaines de la cérémonie du Ballon d’or (22 septembre), Kylian Mbappé a apporté son soutien à Ousmane Dembélé, qui a réalisé une saison exceptionnelle avec le PSG remportant la Ligue des champions ainsi que la Supercoupe d’Europe en plus du championnat de France, de la Coupe de France et du Trophée des champions. «Il le mérite. J’espère qu’il va le gagner. Je l’ai soutenu dès le début, c’était naturel pour moi. Il y a des votes mais si ça ne dépendait que de moi, je l’aurais ramené chez lui», a confié le capitaine de l’équipe de France dans Téléfoot.

L’attaquant tricolore a également eu une pense pour son ami Achraf Hakimi, qui a lui aussi eu un rôle capital dans les résultats du club parisien. «J’espère aussi qu’Achraf (Hakimi) sera bien classé, il a fait une saison historique», a-t-il déclaré. En revanche, en tant que joueur du Real Madrid, il ne s’est pas prononcé sur le Barcelonais Lamine Yamal qui fait partie des favoris avec Ousmane Dembélé. «C’est un très bon joueur mais il est Barcelonais, je ne peux rien dire», a-t-il glissé dans un sourire.

S’il a terminé Soulier d’or, trophée qui récompense le meilleur buteur de tous les championnats européens (31 buts en Liga), et inscrit 44 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison sous le maillot du Real Madrid, Kylian Mbappé devrait se contenter d’une nouvelle place d’honneur, lui qui s’est notamment classé 6e en 2022, 3e en 2023 et 6e en 2024.