Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

NBA : que deviennent les joueurs de la «Redeem Team» de 2008 qui ont fait leur entrée au Basketball Hall of Fame ?

Les joueurs ont été très heureux et émus de se retrouver. [Adam Glanzman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce samedi, les membres de l’équipe olympique américaine championne à Pékin en 2008, surnommée la «Redeem Team», ont été intronisés au Basketball Hall of Fame.

Un moment historique. Lors d’une cérémonie organisée samedi à Springfield, Massachusetts, les joueurs de la «Redeem Team» de 2008, cette équipe des Etats-Unis, sacrée championne olympique après l’improbable et retentissant échec à Athènes en 2004, où ils n'avaient remporté que le bronze, ont été intronisés au Basketball Hall of Fame.

Les joueurs de la «Redeem Team» 2008

Kobe Bryant, décédé le 26 janvier 2020 à 41 ans
LeBron James, joueur des Los Angeles Lakers (40 ans)
Dwyane Wade, retraité (43 ans)
Chris Bosh, retraité (41 ans)
Carmelo Anthony, retraité (41 ans)
Chris Paul, joueur des Los Angeles Clippers (40 ans)
Tayshaun Prince, retraité (45 ans)
Carlos Boozer, conseiller du Front Office de l’Utah Jazz (43 ans)
Dwight Howard, joueur des Taiwan Mustangs (39 ans)
Deron Williams, retraité (41 ans)
Jason Kidd, manager des Dallas Maveriks (52 ans)
Michael Reed, retraité (46 ans)

Sur le même sujet NBA : vers un nouveau format pour le All-Star Game 2026 ? Lire

A noter que ce samedi, d’autres gloires du basket américain ont été intronisées : les anciennes stars de la WNBA Maya Moore, Sylvia Fowles et Sue Bird, l'arbitre NBA à la retraite Danny Crawford, l'entraîneur des Chicago Bulls Billy Donovan ainsi que Micky Arison, dirigeant du Miami Heat.

NBABasketSport

À suivre aussi

NBA : vers un nouveau format pour le All-Star Game 2026 ?
Russell Westbrook est toujours à la recherche d'une équipe pour la saison prochaine.
Basket : une star de la NBA s’entraîne sur un yacht avant de retrouver une équipe (vidéo)
Basket : un ancien joueur de NBA rejoint un club français promu en première division

Ailleurs sur le web

Dernières actualités