NBA : que deviennent les joueurs de la «Redeem Team» de 2008 qui ont fait leur entrée au Basketball Hall of Fame ?

Ce samedi, les membres de l’équipe olympique américaine championne à Pékin en 2008, surnommée la «Redeem Team», ont été intronisés au Basketball Hall of Fame.

Un moment historique. Lors d’une cérémonie organisée samedi à Springfield, Massachusetts, les joueurs de la «Redeem Team» de 2008, cette équipe des Etats-Unis, sacrée championne olympique après l’improbable et retentissant échec à Athènes en 2004, où ils n'avaient remporté que le bronze, ont été intronisés au Basketball Hall of Fame.

Les joueurs de la «Redeem Team» 2008

Kobe Bryant, décédé le 26 janvier 2020 à 41 ans

LeBron James, joueur des Los Angeles Lakers (40 ans)

Dwyane Wade, retraité (43 ans)

Chris Bosh, retraité (41 ans)

Carmelo Anthony, retraité (41 ans)

Chris Paul, joueur des Los Angeles Clippers (40 ans)

Tayshaun Prince, retraité (45 ans)

Carlos Boozer, conseiller du Front Office de l’Utah Jazz (43 ans)

Dwight Howard, joueur des Taiwan Mustangs (39 ans)

Deron Williams, retraité (41 ans)

Jason Kidd, manager des Dallas Maveriks (52 ans)

Michael Reed, retraité (46 ans)

2008 USA Redeem Team.



Wish Kobe Bryant was here 😫 pic.twitter.com/vKFboqiLZR — NBA Memes (@NBAMemes) September 7, 2025

A noter que ce samedi, d’autres gloires du basket américain ont été intronisées : les anciennes stars de la WNBA Maya Moore, Sylvia Fowles et Sue Bird, l'arbitre NBA à la retraite Danny Crawford, l'entraîneur des Chicago Bulls Billy Donovan ainsi que Micky Arison, dirigeant du Miami Heat.