UFC Paris 4 : combien Nassourdine Imavov et Benoît Saint-Denis vont-ils toucher après leur victoire ?

L’UFC Paris 4 de ce samedi soir a vu les victoires de tous les Français en lice, dont Nassourdine Imavov et Benoît Saint-Denis. Voici les sommes que tous les combattants vont toucher.

Un petit chèque pour chacun. Comme après une soirée de l'UFC, place aux comptes. Les combattants sont tous repartis de l'Accor Arena avec une petite somme.

La dotation mise en place par la ligue américaine de MMA était de 185.500 dollars (158.256 euros) pour ce rendez-vous et a été répartie de cette manière, comme l’a expliqué MMA Junkie :

Marcin Tybura : 21.000 dollars (17.915 euros)

Brad Tavares : 21.000 dollars (17.915 euros)

Paul Craig : 16.000 dollars (13.650 euros)

Nassourdine Imavov : 11.000 dollars (9.384 euros)

Modestas Bukauskas : 11.000 dollars (9.384 euros)

Sam Hughes : 11.000 dollars (9.384 euros)

Caio Borralho : 6.000 dollars (5.118 euros)

Benoit Saint-Denis : 6.000 dollars (5.118 euros)

Rhys McKee : 6.000 dollars (5.118 euros)

William Gomis : 6.000 dollars (5.118 euros)

Brendson Ribeiro : 6.000 dollars (5.118 euros)

Rinat Fakhretdinov : 6.000 dollars (5.118 euros)

Mason Jones : 4.500 dollars (3.839 euros)

Oumar Sy : 4.500 dollars (3.839 euros)

Kaue Fernandes : 4.500 dollars (3.839 euros)

Sam Patterson : 4.500 dollars (3.839 euros)

Shauna Bannon : 4.500 dollars (3.839 euros)

Mauricio Ruffy : 4.000 dollars (3.412 euros)

Bolaji Oki : 4.000 dollars (3.412 euros)

Axel Sola : 4.000 dollars (3.412 euros)

Robert Ruchala : 4.000 dollars (3.412 euros)

Ante Delija : 4.000 dollars (3.412 euros)

Harry Hardwick : 4.000 dollars (3.412 euros)

Trey Waters : 4.000 dollars (3.412 euros)

Robert Bryczek : 4.000 dollars (3.412 euros)

Andreas Gustafsson : 4.000 dollars (3.412 euros)

Lors de la soirée, quatre bonus de 50.000 dollars (42.656 euros) ont été décernés :

Performance de la soirée : Benoit Saint-Denis

Performance de la soirée : Mason Jones

Performance de la soirée : Ante Delija

Performance de la soirée : Kaue Fernandes

Au final, les quatre combattants ayant reçu des bonus repartent avec :

Benoit Saint-Denis : 56.000 dollars (47.775 euros)

Mason Jones : 54.500 dollars (46.495 euros)

Kaue Fernandes : 54.500 dollars (46.495 euros)

Ante Delija : 54.000 dollars (46.069 euros)

Résultat des comptes, le Français «BSD» est celui qui aura touché le plus d'argent dans cette incroyable soirée dans la capitale française.