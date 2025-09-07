US Open 2025 : combien Aryna Sabalenka va-t-elle toucher après son sacre ?

Tenante du titre, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a remporté, samedi soir, l’US Open en dominant l'Américaine Amanda Anisimova en deux sets (6-3, 7-6).

Elle tient enfin son Grand Chelem en 2025. Battue en finale de l’Open d’Australie et de Roland-Garros puis éliminée en demi-finale de Wimbledon, Aryna Sabalenka a remporté, samedi soir, l’US Open, conservant son titre conquis l’année dernière.

La numéro 1 mondiale est venue à bout de l’Américaine Amanda Anisimova en deux sets (6-3, 7-6) pour décrocher son 4e sacre en Grand Chelem, après également l’Open d’Australie en 2023 et 2024.

«Je méritais de gagner un titre du Grand Chelem cette saison»

«On a travaillé tellement dur, je méritais de gagner un titre du Grand Chelem cette saison. Ça signifie beaucoup pour moi de défendre mon titre, de produire un tel niveau de tennis sur le court et d’avoir géré mes émotions comme je l’ai fait pendant cette finale. Je suis super fière de moi», s’est félicitée la Biélorusse.

Avec ce succès, Aryna Sabalenka va empocher la somme record de 4,3 millions d’euros, soit près de 1,2 million d’euros de plus que l’année dernière. Ce montant est également largement supérieur à celui perçu par les lauréats de l’Open d’Australie (environ 2 millions d’euros), Roland-Garros (2,5 millions d’euros) et Wimbledon (3,5 millions d’euros).

Dans le tableau masculin, le vainqueur de la finale opposant, ce dimanche, le numéro 1 mondial Jannik Sinner et l’Espagnol Carlos Alcaraz empochera la même somme.