US Open 2025 : combien Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka vont-ils toucher après leur sacre ?

L'Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur de Jannik Sinner dimanche, et la Biélorusse Aryna Sabalenka, qui a battu Amanda Anisimova la veille, ont remporté l'US Open 2025.

Il a pris sa revanche sur Wimbledon. L'Espagnol Carlos Alcaraz a battu dimanche le tenant du titre Jannik Sinner en finale de l'US Open et va lui reprendre la place de n°1 mondial au prochain classement ATP.

Sous les yeux du président des Etats-Unis Donald Trump, premier chef d'Etat américain en exercice depuis 2000 à assister à une finale de l'US Open, le natif de Murcie, déjà vainqueur à New York en 2022, s'est imposé 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 contre son grand rival italien pour décrocher à 22 ans son sixième titre en Grand Chelem, soit autant que Boris Becker et Bjorn Borg.

Sabalenka tient son Grand Chelem en 2025

Battue en finale de l’Open d’Australie et de Roland-Garros puis éliminée en demi-finale de Wimbledon, Aryna Sabalenka a remporté, samedi soir, l’US Open, conservant son titre conquis l’année dernière. La numéro 1 mondiale est venue à bout de l’Américaine Amanda Anisimova en deux sets (6-3, 7-6) pour décrocher son 4e sacre en Grand Chelem, après également l’Open d’Australie en 2023 et 2024.

Avec ce succès, Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka vont chacun empocher la somme record de 4,3 millions d’euros, soit près de 1,2 million d’euros de plus que l’année dernière. Ce montant est également largement supérieur à celui perçu par les lauréats de l’Open d’Australie (environ 2 millions d’euros), Roland-Garros (2,5 millions d’euros) et Wimbledon (3,5 millions d’euros).

La dotation de l'US Open 2025

Vainqueur : 5.000.000 dollars (4,3 millions d’euros)

Finaliste : 2.500.000 dollars (2,1 millions d’euros)

Demi-finale : 1.260.000 dollars (1 million d’euros)

Quart de finale : 660.000 dollars (567.000 euros)

Huitième de finale : 400.000 dollars (343.000 euros)

3e Tour : 237.000 dollars (204.000 euros)

2e Tour : 154.000 dollars (132.000 euros)

1er Tour : 117.000 dollars (100.500 euros)