US Open 2025 : Donald Trump présent pour la finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, une première pour un président américain depuis 25 ans

Le président des Etats-Unis Donald Trump va assister, ce dimanche, à la finale de l’US Open entre l’Italien Jannik Sinner et l’Espagnol Carlos Alcaraz. Une première depuis vingt-cinq ans.

Un invité de prestige. Donald Trump sera présent, ce dimanche, dans les tribunes du court Arthur-Ashe pour suivre la finale de l’US Open entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Une grande première depuis vingt-cinq ans.

Bill Clinton, qui avait assisté à la victoire de Venus Williams sur sa compatriote Lindsay Davenport en 2000, est le dernier chef d’État américain en exercice à avoir assisté à une finale à Flushing Meadows.

«c’est génial pour le tennis»

Et sa présence semble ravir les deux finalistes. «C’est un privilège pour les tournois d’accueillir un président, quel que soit le pays qu’il dirige. (…) Le fait qu’il assiste au match, c’est génial pour le tennis», s’est réjoui Carlos Alcaraz. «Beaucoup de personnalités célèbres viennent assister au tournoi, nous en sommes conscients. Cela signifie que le tennis est important», a confié, de son côté, Jannik Sinner.

Grand amateur de compétitions sportives, Donald Trump, qui pratique régulièrement le golf, a déjà assisté cette année entre autres au SuperBowl ou encore à la finale de la Coupe du monde des clubs de football remportée par Chelsea contre le PSG. Et avant de faire son entrée en politique, il avait déjà pour habitude de se rendre à l’US Open.

Mais il avait cessé d’y aller après avoir été hué par le public en 2015 lors d’un quart de finale entre les sœurs Williams. Les organisateurs craignent d’ailleurs qu’il ne subisse un traitement similaire. Une demande a été ainsi faite auprès des diffuseurs de ne pas filmer les réactions du public au moment où Donald Trump devrait apparaître sur les écrans géants du court central.