Cyclisme : le champion de France du contre-la-montre rejoint l’équipe de Jonas Vingegaard

A 31 ans, Bruno Armirail, champion de France du contre-la-montre, quittera l’équipe Decathlon AG2R La Mondiale à la fin de la saison pour rejoindre la formation Visma-Lease a bike de Jonas Vingegaard.

Un nouveau palier dans sa carrière. Après deux saisons au sein de l’équipe Decathlon AG2R La Mondiale, Bruno Armirail (31 ans) va quitter la formation française et rejoindre la Visma-Lease a bike de Jonas Vingegaard la saison prochaine.

Le triple champion de France du contre-la-montre (2022, 2024, 2025), actuellement 15e du classement général du Tour d’Espagne dominé par le Danois, s’est engagé deux ans avec l’équipe néerlandaise, où il retrouvera ses compatriotes Christophe Laporte et Axel Zingle.

𝐍𝐞𝐰 𝐅𝐫𝐞𝐧𝐜𝐡 𝐫𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐭𝐨𝐰𝐧! 🇫🇷



Powerhouse Bruno Armirail will wear black and yellow in 2026 and 2027! 💪🏼🐝 pic.twitter.com/nBZUihUuVs — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 8, 2025

«C’est une opportunité unique dans ma carrière de courir pour l’une des meilleures équipes du monde. Je veux me mettre au défi en changeant d’environnement et en courant pour la première fois pour une équipe étrangère», a confié le rouleur tricolore, également passé par l'équipe Groupama-FDJ (2018-2023).

«J’ai également hâte de faire partie d’une équipe capable de concourir pour la victoire dans presque toutes les courses», a-t-il ajouté, tout en espérant pouvoir «jouer un rôle de soutien important dans les grandes courses».

L’arrivée de Bruno Armirail au sein de l’équipe Visma-Lease a bike coïncide avec le départ du sprinteur néerlandais Olav Kooij, qui compte 10 victoires cette saison dont deux étapes sur Tour d’Italie, chez Decathlon, qui a également recruté quatre autres coureurs avec le Belge Robbe Ghys, les Néerlandais Cees Bol et Daan Hoole, champion des Pays-Bas du contre-la-montre, et le Danois Tobias Lund Andresen.