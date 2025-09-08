Eurobasket : la belle prime que l’équipe de Géorgie va recevoir de son gouvernement après avoir éliminé la France

Après avoir éliminé la France en huitième de finale de l’EuroBasket 2025 dimanche, l’équipe de Géorgie vont recevoir une prime exceptionnelle de la part du gouvernement.

Un exploit historique récompensé. Les basketteurs de la sélection de Géorgie vont recevoir une très belle prime après avoir réussi à battre et éliminer la France, dimanche en huitièmes de finale à l’Euro 2025 à Riga (Lettonie).

Vainqueurs 80-70, les coéquipiers de Sandro Mamukelashvili vont toucher 948.000 euros à partager entre les joueurs et les membres du staff «en reconnaissance de l'exploit historique», a commenté le Premier ministre Irakli Kobakhidze. Ce dernier a promis une prime du même montant en cas de nouvelle victoire, rapporte le média local 1TV.

«Je tiens à féliciter nos athlètes pour leur triomphe, un jour véritablement historique pour notre pays, a-t-il indiqué. Avant tout, je félicite l'équipe de basket-ball pour son exploit historique. Pour la première fois, notre équipe nationale s'est classée parmi les huit meilleures équipes européennes.»

Les coéquipiers du capitaine Tornike Shengelia retrouveront une autre équipe surprise, la Finlande, qui a éliminé la veille la Serbie de Nikola Jokic.