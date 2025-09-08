Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : Erling Haaland s’est fait poser trois points de suture après s’être blessé au visage en descendant du bus de l’équipe de Norvège (photo)

Erling Haaland et les Norvégiens affrontent, ce mardi, la Moldavie en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Erling Haaland et les Norvégiens affrontent, ce mardi, la Moldavie en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. [Bildbyran / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Erling Haaland a dû se faire poser trois points de suture après s’être blessé à la lèvre et au menton, dimanche, en descendant du bus de l’équipe de Norvège.

Un accident grotesque. Actuellement en sélection, Erling Haaland s’est blessé à la lèvre et au niveau du menton, dimanche, en descendant du bus de l’équipe de Norvège. Au moment de rejoindre l’hôtel des Norvégiens à Oslo, à l’issue d’un entraînement, l’attaquant de Manchester City s’est pris la porte de la soute en plein dans le visage. Et ses blessures ont nécessité la pose de trois points de suture. Mais plus de peur que de mal pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund qui a partagé sa drôle de mésaventure sur les réseaux sociaux.

«Je viens de me prendre la porte du bus, trois points de suture. J’ai l’air plutôt bien», a-t-il écrit, postant des photos de lui avec le visage marqué. Et cet incident ne remet pas en cause sa présence pour la rencontre de la Norvège, ce mardi, face à la Moldavie en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

L'appartement de Georgiy Sudakov a été complètement détruit.
Sur le même sujet Football : l’appartement d’un joueur ukrainien bombardé avec sa femme enceinte, sa fille et sa mère à l’intérieur après le match contre l’équipe de France (photo) Lire

Avant ce rendez-vous, Erling Haaland et ses coéquipiers ont remporté leurs quatre premiers matchs dans ces éliminatoires et occupent la tête du groupe I. Et en cas de nouveau succès sur la pelouse du l’Ullevaal Stadion à Oslo, ils feront un pas supplémentaire vers le Mondial organisé l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

FootballNorvègebusErling Haaland

À suivre aussi

Football : Cristiano Ronaldo bien parti pour finir sa carrière en Arabie saoudite ?
Football : son retour en France, les Bleus, la retraite… les confessions d’Olivier Giroud
«Tous les enfants blancs ont été embrassés et pas mon fils» : le footballeur brésilien Raphinha s'en prend à Disneyland Paris

Ailleurs sur le web

Dernières actualités