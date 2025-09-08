Football : Erling Haaland s’est fait poser trois points de suture après s’être blessé au visage en descendant du bus de l’équipe de Norvège (photo)

Erling Haaland a dû se faire poser trois points de suture après s’être blessé à la lèvre et au menton, dimanche, en descendant du bus de l’équipe de Norvège.

Un accident grotesque. Actuellement en sélection, Erling Haaland s’est blessé à la lèvre et au niveau du menton, dimanche, en descendant du bus de l’équipe de Norvège. Au moment de rejoindre l’hôtel des Norvégiens à Oslo, à l’issue d’un entraînement, l’attaquant de Manchester City s’est pris la porte de la soute en plein dans le visage. Et ses blessures ont nécessité la pose de trois points de suture. Mais plus de peur que de mal pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund qui a partagé sa drôle de mésaventure sur les réseaux sociaux.

Erling Haaland has had 3 stitches in his face after being smacked by a bus door. 🤕🚌 pic.twitter.com/esVgRpaPwa — City HQ (@City_HQs) September 7, 2025

«Je viens de me prendre la porte du bus, trois points de suture. J’ai l’air plutôt bien», a-t-il écrit, postant des photos de lui avec le visage marqué. Et cet incident ne remet pas en cause sa présence pour la rencontre de la Norvège, ce mardi, face à la Moldavie en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Avant ce rendez-vous, Erling Haaland et ses coéquipiers ont remporté leurs quatre premiers matchs dans ces éliminatoires et occupent la tête du groupe I. Et en cas de nouveau succès sur la pelouse du l’Ullevaal Stadion à Oslo, ils feront un pas supplémentaire vers le Mondial organisé l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.