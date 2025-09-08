Toute l’actu en direct 24h/24
Football : l'impressionnant but de Hamza Igamane lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (vidéo)

Hamza Igamane a inscrit son deuxième en sélection du Maroc. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce lundi, lors du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Zambie-Maroc, l'attaquant Hamza Igamane a inscrit un but exceptionnel.

Un éclair de génie. En déplacement sur la pelouse de la Zambie, ce lundi, lors des qualifications de la Coupe du monde 2026, l’équipe du Maroc, qualifiée depuis vendredi, mène 2-0 après une heure de jeu grâce à un but de Youssef En-nesiry et un autre sublime de Hamza Igamane.

En seconde période, quelques minutes après le retour des vestiaires, le nouvel attaquant du LOSC, arrivé en fin de mercato en provenance des Glasgow Rangers, s'est offert une réalisation impressionnante de plus de vingt mètres avec une frappe terrible qui a trompé le portier adverse.

Âgé de 22 ans, le natif de Témara, ville située en banlieue de Rabat, avait marqué vendredi lors de la victoire contre Niger (5-0) lors de l’inauguration du nouveau stade Prince Moulay Abdellah dans la capitale du royaume.

