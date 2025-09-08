Football : l'impressionnant but de Hamza Igamane lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (vidéo)

Ce lundi, lors du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Zambie-Maroc, l'attaquant Hamza Igamane a inscrit un but exceptionnel.

Un éclair de génie. En déplacement sur la pelouse de la Zambie, ce lundi, lors des qualifications de la Coupe du monde 2026, l’équipe du Maroc, qualifiée depuis vendredi, mène 2-0 après une heure de jeu grâce à un but de Youssef En-nesiry et un autre sublime de Hamza Igamane.

En seconde période, quelques minutes après le retour des vestiaires, le nouvel attaquant du LOSC, arrivé en fin de mercato en provenance des Glasgow Rangers, s'est offert une réalisation impressionnante de plus de vingt mètres avec une frappe terrible qui a trompé le portier adverse.

🇿🇲-🇲🇦



OOOOH le but exceptionnel d'Hamza Igamane ! Il permet au Maroc de faire le break face à la Zambie dès le retour des vestiaires #lequipeFOOT



Suivez le match en direct ➡️ https://t.co/iUODPabf0ypic.twitter.com/mNbPM3VLqc — L'Équipe (@lequipe) September 8, 2025

Âgé de 22 ans, le natif de Témara, ville située en banlieue de Rabat, avait marqué vendredi lors de la victoire contre Niger (5-0) lors de l’inauguration du nouveau stade Prince Moulay Abdellah dans la capitale du royaume.