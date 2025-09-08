Lamine Yamal : le joueur perd son passeport en Turquie et quitte le stade sans le retrouver (vidéo)

Lamine Yamal aurait perdu son passeport en Turquie dimanche soir après la victoire de l’Espagne lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Après la belle soirée sur le terrain, les choses se sont compliquées. Quelques minutes après la brillante victoire de l’Espagne contre la Turquie (0-6), Lamine Yamal a été filmé dimanche soir en train de chercher son passeport dans ses affaires.

Dans une vidéo publiée par un journaliste de Beyazfutbol, on aperçoit le prodige de 18 ans du FC Barcelone retourner sa valise et son sac pour trouver le précieux objet.

🚨ÖZEL GÖRÜNTÜ| Lamine Yamal pasaportunu kaybetti.



Maçtan sonra uzun süre pasaportunu arayan, soyunma odasına geri dönüp pasaportu için oraya da bakan Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldı. @beyazfutbolpic.twitter.com/bDFmVfwjvn — Emir (@emirkiliccetinn) September 7, 2025

«Après le match, Lamine Yamal a cherché son passeport pendant longtemps, est retourné au vestiaire et l'a cherché là aussi, et a quitté le stade sans le trouver», a expliqué le média turc.

Aucune nouvelle n’a ensuite été donnée concernant un embarquement du joueur dans un avion pour rentrer en Espagne au départ de l’aéroport de Konya.