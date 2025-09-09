Football : la France s'impose dans la douleur contre l'Islande (2-1) et prend la tête de son groupe de qualifications pour la Coupe du monde 2026

Menée 1-0, l'équipe de France s'est finalement imposée contre l'Islande (2-1), mardi, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Bleus prennent la tête de leur groupe.

Le principal est assuré. L'équipe de France a fait un pas supplémentaire vers le Coupe du monde 2026 en s'imposant, difficilement, contre l'Islande (2-1) au Parc des Princes, pour prendre seule la tête de son groupe de qualification après deux rencontres.

Difficilement car ce sont les Islandais qui ont profité d'une énorme erreur de relance de Michael Olise pour ouvrir le score par Andri Gudjonhsen (21e). Il a alors fallu attendre l’approche de la pause pour que les Bleus n’égalisent sur un pénalty de Kylian Mbappé, après une faute sur Marcus Thuram.

Le capitaine tricolore, qui a ainsi inscrit son 52e but sous le maillot de la sélection nationale pour devenir seul deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus derrière Olivier Giroud (57), laissant dans le rétroviseur Thierry Henry (51), s’est ensuite muet en passeur décisive pour Bradley Barcola peu après l’heure de jeu (62e).

Plus d'informations à venir…