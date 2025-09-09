Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : la surprenante raison pour laquelle le coup d'envoi de France-Islande a été décalé de trois minutes

Les Bleus affrontent les Islandais au Parc des Princes. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le coup d’envoi du match France-Islande, ce mardi soir au Parc des Princes, a été décalé de trois minutes pour une raison bien particulière.

Une décision surprenante. Ce mardi soir, le coup d’envoi de la rencontre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Islande, prévue au Parc des Princes, prévue à 20h45, a été donné avec trois minutes de retard.

En accord avec l’UEFA, la Fédération française de football a pris cette décision en raison de «l’actualité nationale», à savoir l’officialisation de la nomination du nouveau Premier ministre français, en la personne de Sébastien Lecornu, intervenue trente minutes avant, comme l’indique Le Parisien.

La Coupe du monde 2026 aura 48 participants pour la première fois de l'histoire.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : la liste de tous les pays qualifiés Lire

Le désormais ex-ministre des Armées et des Anciens combattants va occuper le poste de chef du gouvernement en remplacement de François Bayrou.

FootballEquipe de France

À suivre aussi

France-Islande : pourquoi les Bleus ne joueront-ils pas au Stade de France ce soir ?
Gennaro Gattuso a eu une altercation avec l'attaquant israélien Dor Turgeman.
«Ferme ta g…..» : le sélectionneur de l’Italie s’en prend à un joueur israélien et provoque une échauffourée
Wissam Ben Yedder va évoluer en 2e division turque.
Football : Wissam Ben Yedder a retrouvé un club en Turquie

Ailleurs sur le web

Dernières actualités