Football : la surprenante raison pour laquelle le coup d'envoi de France-Islande a été décalé de trois minutes

Le coup d’envoi du match France-Islande, ce mardi soir au Parc des Princes, a été décalé de trois minutes pour une raison bien particulière.

Une décision surprenante. Ce mardi soir, le coup d’envoi de la rencontre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Islande, prévue au Parc des Princes, prévue à 20h45, a été donné avec trois minutes de retard.

En accord avec l’UEFA, la Fédération française de football a pris cette décision en raison de «l’actualité nationale», à savoir l’officialisation de la nomination du nouveau Premier ministre français, en la personne de Sébastien Lecornu, intervenue trente minutes avant, comme l’indique Le Parisien.

Le désormais ex-ministre des Armées et des Anciens combattants va occuper le poste de chef du gouvernement en remplacement de François Bayrou.