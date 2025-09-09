Tennis : voici le nouvel entraîneur de la Française Lois Boisson

Toute l’actu en direct 24h/24
Loïs Boisson a été éliminée dès le 1er tour de l'US Open.
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La joueuse de tennis Loïs Boisson a trouvé un nouvel entraîneur, a indiqué ce mardi le quotidien sportif L’Equipe.

Elle va passer un cap. D’après L’Equipe, Loïs Boisson, demi-finaliste de Roland-Garros, va entamer une nouvelle collaboration avec l’Espagnol Carlos Martinez, qui avait notamment coaché Simona Halep et Daria Kasatkina.

Loïs Boisson, numéro 1 française, avait annoncé il y a un mois sa séparation avec Florian Reynet.

Eliminée dès le premier tour de l’US Open, la 46e joueuse mondiale aura son entraîneur sur les tournois à Beijing (WTA 1000), Wuhan (WTA 1000), Osaka (WTA 250) et Tokyo (WTA 500).

«Les critères de Loïs concernaient prioritairement l'expérience du haut niveau féminin, la connaissance du circuit, le fait d'avoir collaboré avec des top 10, la motivation pour s'investir complètement, voyager, et puis trouver quelqu'un avec une vision, pour la faire bosser dans la bonne direction», a expliqué Jonathan Dasnières de Veigy, l'agent de la joueuse, au quotidien sportif.

