Equipe de France : le palmarès complet du gardien Steve Mandanda qui a annoncé sa retraite

Steve Mandanda a disputé 797 matchs en club. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Steve Mandanda, gardien de but français, champion du monde avec l’équipe de France en 2018, a annoncé ce mercredi, mettre un terme à sa carrière à 40 ans.

Il raccroche les gants. Dans un entretien à L’Equipe ce mercredi, Steve Mandanda a annoncé sa retraite à 40 ans. «J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple, mais oui j'arrête», a-t-il confié au quotidien sportif.

Le portier, formé au Havre (2004-2007), a explosé du côté de l’Olympique de Marseille (2007-2016 et 2017-2022) avec un passage d’une saison à Crystal Palace (2016-2017). Celui qui compte 35 sélections avec les Bleus avait fini sa carrière du côté du Stade Rennais (2022-2025).

Le palmarès de Steve Mandanda

Avec l’Olympique de Marseille

Un titre de champion de France (2010)
2 fois vainqueur du Trophée des Champions (2010, 2011)
3 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue (2010, 2011, 2012)
Finaliste de la Coupe de France (2016)
Finaliste de la Ligue Europa (2018)

Avec l’équipe de France

Un titre de champion du monde (2018)
Finaliste de la Coupe du monde (2022)
Finaliste de l’Euro (2016)
 

Steve MandandaEquipe de FranceFootball

