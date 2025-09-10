NBA : Victor Wembanyama veut créer un groupe d’Ultras pour animer les tribunes des San Antonio Spurs

Star NBA des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama a lancé un appel pour créer un groupe d’Ultras dans les tribunes de la franchise texane.

Victor Wembanyama recrute ! L’intérieur français des San Antonio Spurs, a annoncé, mardi sur Instagram, la création d’une section de fans ultras au Frost Bank Center la saison prochaine. Il a ainsi donné rendez-vous pour une journée de recrutement, dimanche 14 septembre.

«Ça fait longtemps que j'ai cette idée en tête, et je me dis que ça ne sert à rien d'attendre. Depuis que je suis ici, vous avez toujours été les fans les plus bruyants et les plus fidèles. Mais on ne vous a pas donné l'opportunité de vous exprimer autant que possible», a expliqué le n°1 de la Draft NBA 2023.

«On cherche les fans les plus fous»

Grand fan du PSG, il aimerait s’inspirer de qui est fait dans le monde du ballon rond ou également dans certains clubs de basket européens comme Paris. «Ayant grandi en Europe et étant un grand fan de foot, j'ai vu à quel point les ultras mettaient de l'animation dans un stade et dans leur communauté, a-t-il détaillé. Je sais que ce n'est pas trop le cas dans la culture US, mais je pense que c'est le moment. Et s'il y a bien un endroit où ça peut fonctionner en NBA, c'est ici à San Antonio.»

«On cherche les fans les plus fous, les plus passionnés, a réclamé celui qui va disputer sa troisième saison dans la prestigieuse ligue de basket. Ceux qui veulent joindre le groupe et surtout ceux qui en seront les chefs, les capos. La section sera située derrière le panier avec 150 à 300 personnes. On va devoir trouver un nom, un logo, on aura des écharpes... »

Remis de sa blessure à l’épaule, «Wemby» (21 ans), qui n’a pas pu disputer l’Eurobasket 2025 avec l’équipe de France, va retrouver la compétition prochainement.