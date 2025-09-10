«Personne ne va dire non» : Kylian Mbappé se prononce sur l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, s’est confié à L’Equipe Magazine ce mercredi sur le probable successeur de Didier Deschamps, à savoir Zinédine Zidane.

Le capitaine a donné son avis. Ce mercredi matin, Kylian Mbappé a répondu à une interview au Magazine L’Équipe. L’attaquant de l’équipe de France, porteur du brassard, a évoqué plusieurs sujets comme celui de la succession de Didier Deschamps. Il a donc été question de Zinédine Zidane, grand favori.

«Avec lui, pas besoin de faire compliqué. C’est Zidane. Personne ne va dire non. Il n’y a que lui qui le peut, a confié le joueur du Real Madrid. Si c’est lui, OK ! Et si c’est un autre, OK aussi. Mais lui, c’est le seul dans l’histoire du foot français qui a quasiment tous les droits.»

«Didier Deschamps est une légende vivante»

Le champion du monde en 2018 a également évoqué les derniers mois de Didier Deschamps à la tête des Bleus. «J’ai envie d’aller au bout avec lui, a-t-il confié. Le coach a laissé une trace indélébile dans l’histoire de l’équipe de France et c’est un événement à coup sûr que ça soit la dernière de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Tu veux la gagner car c’est la Coupe du monde, pas parce que c’est la dernière de Didier Deschamps. Si on peut lui faire ce cadeau, avec plaisir, parce que c’est une légende vivante, mais la Coupe du monde, c’est la Coupe du monde...»

Finalistes malheureux en 2022 au Qatar, l'équipe de France est première de son groupe de qualifications de la Coupe du monde 2026 après deux victoires contre l'Ukraine et l'Islande.