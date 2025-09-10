Toute l’actu en direct 24h/24
UTMb 2025 : une athlète kényane victorieuse d’une course de l’Ultra-trail du Mont-Blanc suspendue deux ans pour dopage

Joyline Chepngeno avait remporté l'OCC fin août. Joyline Chepngeno avait remporté l'OCC fin août. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’athlète kényane Joyline Chepngeno, qui a remporté une course de l’UTMB 2025 fin août, a été contrôlée positive et suspendue deux ans pour dopage.

Sa victoire lui a été retirée. Joyline Chepngeno (27 ans) s’est distinguée, le 28 août dernier, en remportant l’OCC (Orcières-Champex-Chamonix), qui est l’une des courses annexes de l’UTMB. Mais la performance de l’athlète kényane a été entachée par un contrôle antidopage positif à l’acétonide de triamcinolone.

En conséquence, Joyline Chepngeno, qui a été testée positive, le 9 août dernier en Suisse, à l’issue de sa victoire sur le trail de Sierre-Zinal, a été suspendue pour deux ans et ses deux succès ont été logiquement annulés. Son équipementier Salomon a également mis un terme à leur collaboration.

A l’annonce de la décision de l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU), les organisateurs ont mis à jour le classement de l’OCC 2025, attribuant la victoire à la Chinoise Miao Yao devant les Suisses Judith Wyder et Maude Mathys.

Tom Evans s'est imposé en moins de 20 heures chez les hommes.
Joyline Chepngeno devra patienter jusqu’au 8 septembre 2027 avant de pouvoir renouer avec la compétition.

