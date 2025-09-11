Ballon d’Or 2025 : pourquoi Kylian Mbappé et les joueurs du Real Madrid devraient-ils encore boycotter la cérémonie ?

Comme lors de la précédente édition, Kylian Mbappé et les joueurs du Real Madrid pourraient boycotter la cérémonie du Ballon d’Or, prévue le lundi 22 septembre à Paris.

Seront-ils encore les grands absents ? Comme l’année dernière, le Real Madrid pourrait boycotter la cérémonie du Ballon d’Or, organisée lundi 22 septembre à Paris. Malgré des discussions avec les organisateurs de l’événement, ni Kylian Mbappé, ni aucun joueur, dirigeant ou représentant du club espagnol ne devrait faire le déplacement et être présent au théâtre du Châtelet, a révélé Marca.

Lors de la précédente édition, les Madrilènes avaient déjà brillé par leur absence, après avoir annulé leur venue au dernier moment en raison du sacre de l’Espagnol Rodri aux dépens de Vinicius Jr. Et les Merengue n’auraient toujours pas digéré ce choix.

Trois joueurs du Real Madrid figurent pourtant parmi les 30 finalistes avec Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Jr. Mais ils ne font pas partie des favoris, le précieux trophée étant promis à Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal. Ce qui expliquerait également l’absence du vice-champion d’Espagne.

Dans les autres catégories, Thibaut Courtois est nommé pour le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien, alors que Caroline Weir fait, elle, partie des candidates au Ballon d’Or féminin. Enfin, Dean Huijsen et Linda Caicedo sont en lice pour le Trophée Kopa hommes et femmes. Pas suffisant, a priori, pour que le Real Madrid fasse le voyage dans la capitale française.