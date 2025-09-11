Mondiaux d’athlétisme 2025 : voici combien rapportent les médailles d’or, d'argent et de bronze

La 20e édition des Championnats du monde d’athlétisme se tient à partir de samedi et jusqu’au 21 septembre à Tokyo avec 49 titres mondiaux qui seront distribués dans la capitale japonaise.

Le monde de l’athlétisme a rendez-vous au Japon. Un peu plus d’un an après les JO 2024 de Paris, Tokyo, organise, à partir de samedi et jusqu’au 21 septembre, la 20e édition des Championnats du monde d’athlétisme.

Plus de 2.000 athlètes, dont 73 Français avec notamment Jimmy Gressier, Renaud Lavillenie, Mélina Robert-Michon ou encore Marie-Julie Bonnin, sont attendus dans la capitale japonaise avec l’objectif de décrocher l’un des 49 titres mondiaux. Et la prime qui va avec.

La Fédération internationale d’athlétisme offrira une récompense financière aux finalistes de chacune des épreuves individuelles, ainsi qu’aux finalistes des relais. Une médaille d’or rapportera ainsi 60.000 euros, contre moitié moins pour une médaille d’argent (30.000 euros) et 19.000 euros pour une médaille de bronze. En relais, une médaille d’or permettra d’empocher 68.500 euros, contre 34.200 euros pour une médaille d’argent et 17.100 euros pour une médaille de bronze.

A noter qu’une prime de 85.600 euros sera également décernée aux athlètes qui viendraient à battre un record du monde sur la piste du stade national de Tokyo.

Primes individuelles

Médaille d’or : 60.000 euros

Médaille d’argent : 30.000 euros

Médaille de bronze : 19.000 euros

4e : 13.700 euros

5e : 9.400 euros

6e : 6.000 euros

7e : 5.100 euros

8e : 4.300 euros

Primes en relais

Médaille d’or : 68.500 euros

Médaille d’argent : 34.200 euros

Médaille de bronze : 17.100 euros

4e : 13.700 euros

5e : 10.300 euros

6e : 6.800 euros

7e : 5.100 euros

8e : 3.400 euros