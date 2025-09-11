Tour d’Espagne 2025 : pourquoi le contre-la-montre de la 18e étape de la Vuelta a-t-il été raccourci ?

Programmé, ce jeudi, à Valladolid, le contre-la-montre de la 18e étape de la Vuelta a été raccourci de 15 kilomètres et ne sera long que de 12,2 kilomètres.

La Vuelta a encore été obligée de s’adapter. Alors que le Tour d’Espagne a été perturbé presque quotidiennement par des manifestations pro-palestiniennes, le contre-la-montre de la 18e étape de la Vuelta, programmé ce jeudi à Valladolid, a dû être modifié. Initialement, les participants devaient parcourir 27,2 kilomètres, mais les organisateurs ont décidé de raccourcir ce chrono de 15 kilomètres par mesure de sécurité.

De nombreux incidents depuis le départ

«Dans le but d’assurer une meilleure protection de l’étape, l’organisation de la Vuelta, en coordination avec le Conseil municipal de Valladolid et après consultation du collège des commissaires, a décidé que l’étape contre-la-montre se disputera sur un parcours de 12,2 km, avec le départ et l’arrivée aux lieux initialement prévus», a indiqué la direction de course dans un communiqué.

Depuis le départ, de nombreux incidents ont bouleversé la course avec des militants pro-palestiniens, opposés à la présence de l’équipe Israel-Premier Tech. La 11e et la 16e étape avaient déjà dû raccourcies pour garantir la sécurité des coureurs.

Plusieurs individus ont également fait irruption au milieu de la route lors du contre-la-montre par équipes de la 5e étape brandissant des banderoles ainsi que des drapeaux aux couleurs de la Palestine au moment du passage des coureurs de la formation Israel-Premier Tech.

Lors de la 15e étape, un manifestant pro-palestinien a lui provoqué la chute de Javier Romo en tentant de s’immiscer sur la route. S’il a pu repartir, le coureur espagnol, qui est tombé sévèrement sur le flanc gauche, a finalement été contraint d’abandonner au milieu de la 16e étape.

Tous ces événements ont remis en cause la tenue de la dernière étape, programmée, dimanche, à Madrid. Une annulation a été évoquée pour éviter d’éventuels débordements dans les rues de la capitale espagnole. Mais les organisateurs ne veulent pas en entendre parler pour le moment.