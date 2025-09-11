UFC Ciryl Gane-Tom Aspinall : le pronostic de Francis Ngannou

A un peu plus d’un mois du choc Ciryl Gane-Tom Aspinall pour le titre des poids lourds de l’UFC, le Camerounais Francis Ngannou a livré son pronostic.

Il a son favori. Alors que Ciryl Gane va tenter, le 25 octobre prochain à Abou Dhabi, de devenir le premier Français champion de l’UFC, en affrontant l’Anglais Tom Aspinall chez les poids lourds, Francis Ngannou, ancien patron de la catégorie, a joué aux petits jeux des pronostics.

Le Camerounais, qui avait battu le natif de La Roche-sur-Yon en janvier 2022 lors de sa première tentative de sacre, voit son ancien coéquipier à la MMA Factory de Paris (sous Fernand Lopez) devenir le patron des poids lourds.

Ciryl Gane favori

«Je partirai plus sur Ciryl, a-t-il confié lors d’un entretien à la Sueur. Mine de rien, même si les deux ont un peu le même profil et sont sur la même position, Ciryl s’est déjà retrouvé dans ces situations de ’championship rounds’».

«Si le combat arrive au quatrième ou au cinquième round et que c'est dur, pour Ciryl ce serait du déjà-vu. Pour Tom Aspinall, ce serait un 'What the f*ck?', a ajouté celui qui combat désormais au PFL. Au-delà de ça, il y a aussi le style. Même si Aspinall est très rapide, au vu du style de Ciryl, s'il n'arrive pas à le saisir très tôt, ça deviendra plus compliqué avec le temps qui passe.»

Tom Aspinall, qui n’a plus combattu depuis juillet 2024, est devenu champion des lourds après la retraite de Jon Jones en juin dernier. De son côté, Ciryl Gane reste sur une victoire compliquée contre Alexander Volkov en décembre dernier.