Athlétisme : Français en lice, diffusion TV, lieu… Tout savoir sur les Mondiaux 2025

Les championnats du monde d’athlétisme 2025 ont lieu à Tokyo (Japon) du samedi 13 au dimanche 21 septembre. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Quatre ans après des Jeux olympiques en plein Covid-19, les meilleurs athlètes de la planète se retrouvent à Tokyo à partir de samedi lors des championnats du monde.

Les cinq stars à suivre

Il y aura du beau sur la piste du stade national de la capitale nipponne. A suivre, Shelly-Ann Fraser-Pryce qui fera sa dernière sortie sur la scène internationale. La Jamaïcaine, octuple médaillée olympique, va prendre sa retraite et s’alignera pour la dernière fois sur le 100m et le 4x100m. Sur le 400m féminin, il faudra regarder Marileidy Paulino, sacrée à Paris 2024, contre Sydney McLaughlin-Levrone, médaillée d'or sur 400 m haies au Stade de France. Le public attend surtout Kitaguchi Haruka, championne olympique en titre de lancer de javelot.

Chez les hommes, Noah Lyles, tenant du titre et champion olympique en titre du 100 m, sera évidemment très attendu. Comme Letsile Tebogo, en or à Paris 2024 sur 200 m et également Kishane Thompson. Le Marocain Soufiane El Bakkali, double médaillé d’or aux Jeux Olympiques, rêve, lui d’un triplé aux Mondiaux après ses sacres en 2022 et 2023.

Les principaux Français en lice

L’équipe de France sera représentée par 73 athlètes. On suivra notamment Azeddine Habz (1.500 m hommes), Hilary Kpatcha (saut en longueur femmes), Jimmy Gressier (5.000 m et 10.000 m hommes), Anaïs Bourgoin (800 m femmes), Agathe Guillemot (1.500 m femmes) ou encore Renaud Lavillenie (saut à la perche). Mélina Robert-Michon et Marie-Julie Bonnin, médaillée d'or en saut à la perche aux Mondiaux indoor 2025 seront également présentes.

Les principaux absents

Yared Nuguse (1.500m, médaillé olympique)

Joe Kovacs (poids, médaillé mondial et olympique depuis 2015)

Fred Kerley (100m, champion du monde 2022 sur 100 mètres)

Mekdes Woldu (marathon)

Markus Rooth (champion olympique du décathlon)

Sifan Hassan (championne olympique du marathon

Cyréna Samba-Mayela (vice-championne olympique du 100 mètres haies)

Gabrielle Thomas (triple championne olympique du 200 mètres, 4x100m et 4x400m)

Joshua Cheptegei (champion olympique du 10.000 mètres)

Combien d’épreuves ?

Il y aura un total de 49 épreuves au programme des Mondiaux d’athlétisme 2025 : 24 épreuves femmes, 24 épreuves hommes et 1 épreuve mixte.

Comment suivre ?

Les Mondiaux d'athlétisme 2025 seront diffusés en direct sur Eurosport (disponible via MyCanal) et France TV.

