«Celle-là, elle est dure à avaler» : humiliés, les All Blacks ont subi la plus grosse défaite de leur histoire face à l'Afrique du Sud

Sur leur pelouse de Wellington, les All Blacks ont d'abord tenu la dragée haute avant de totalement s'écrouler face à l'Afrique du Sud, ce samedi, pour le compte de la quatrième journée du Rugby Championship. Score final, 10-43, soit la plus lourde défaite de l'histoire de la Nouvelle-Zélande.

Un revers historique devant leurs 34.000 supporters présents au Sky Stadium. Humiliés 10-43 ce samedi par les Springboks, les Néo-Zélandais ont subi la pire défaite de leur histoire, à Wellington.

Six essais pour les Boks, un seul pour la Nouvelle-Zélande... Au delà du score lui-même, les 80 minutes de cette quatrième journée du Rugby Championship ont été un long calvaire pour les hommes de Scott Robertson, qui menaient pourtant à la mi-temps (10-7).

Mais l'essai de Leroy Carter (18e), l'ancien septiste, pour sa première apparition à XV sous le maillot noir des Kiwis, avait déjà du mal à cacher la domination des Sud-Africains. Et le 36-0 encaissé par les Néo-Zélandais en deuxième mi-temps allait être douloureux.

Plus grosse défaite à domicile des All Blacks (avec une différence de 33 points), qui n'avaient jamais été battus de plus de 15 points d'écart sur leur pelouse, ce revers est même devenu le pire de l'histoire des hommes en noir avec le sixième essai d'Andre Esterhuizen à la 79e minute, transformé par l'ouvreur Manie Libbbok.

La plus large défaite de la Nouvelle-Zélande remontait jusque-là à l'été 2023, contre l'Afrique du Sud déjà (35-7), dans l'antre de Twickenham à Londres, en préparation de la Coupe du monde 2023 en France.

À la Troisième place du Rugby Championship

Après-coup, le capitaine des All Blacks, Scott Barrett, peinait à trouver les mots. «Celle-là elle est dure à avaler», a-t-il commenté après la rencontre, selon l'AFP, avant de revenir sur le match : «Les Springboks étaient là, ils ont vraiment progressé par rapport à la semaine dernière et nous n'avons pas su répondre. Bien joué Siya (NDLR: Kolisi, le capitaine sud-africain) et son équipe».

En face, se trouvait une équipe sud-africaine revancharde, puisque battue 24-17 il y a une semaine à l'Eden Park d'Auckland. Et l'impulsion a directement été donnée par l'ancien Toulousain Cheslin Kolbe, qui pensait marquer le premier essai sud-africain, avant d'exploser dans l'en-but sous un placage salvateur de Jordie Barrett (10e).

Mais ce n'était que reculer pour mieux sauter pour l'ailier supersonique, qui marquait finalement à la 25e minute, sur une magnifique interception, avant de récidiver dès le début de la seconde période, après le départ au ras d'un ruck de son capitaine Kolisi (43e).

Les vannes néo-zélandaises étaient désormais ouvertes et Damian Willemse s'y est engouffré volontiers (61e), avant que ce soit au tour des avants springboks de s'illustrer. Kwagga Smith (69e), RG Snyman (73e) et donc du Toit pour le clou final dans le cercueil All Black. La démonstration sud-africaine était totale, à la hauteur de l'humiliation vécue dans le camp néo-zélandais.

Avec cette victoire bonifiée, les Springboks (10 pts) reviennent à une longueur des Wallabies australiens (11 pts), battus 28-26 ce samedi par les Argentins à Sydney. L'Afrique du sud se retrouve désormais devant la Nouvelle-Zélande (3e) et un point devant les Argentins, contre qui ils vont disputer leurs deux dernières rencontres de cette compétition. Les doubles-champions du monde en titre iront ensuite défier le XV de France au stade de France le 8 novembre, pour leurs premières retrouvailles depuis le quart de finale du Mondial-2023 remporté sur le fil par les Boks (29-28).