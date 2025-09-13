«Sur mon lit d'hopital, j'avais Tokyo dans un coin de ma tête» : Renaud Lavillenie va entamer ses huitièmes mondiaux ce samedi

Au premier jour des Mondiaux d'athlétisme de Tokyo, Renaud Lavillenie s'apprête à retrouver la perche en championnats du monde, à quasiment 39 ans. Fraîchement titré champion de France, le Clermontois vise un podium face aux étoiles de sa discipline.

Un retour plein d’espoir. Renaud Lavillenie s'apprête à débuter ses huitièmes Mondiaux d'athlétisme en carrière, une longévité hors norme après deux années difficiles, marquées par une longue blessure. À bientôt 39 ans, le Clermontois aborde cette compétition internationale avec beaucoup d’espoir.

À quelques heures de son premier saut aux Mondiaux, Renaud Lavillenie se montre confiant. Après huit concours disputés en 2025 et un titre de champion de France, «Air Lavillenie» saute toujours aussi bien. Grâce à une pointe à 5,91 m et de nombreux sauts au-dessus de 5,80 m, il fait toujours partie de l’élite de sa discipline.

Une blessure enfin soignée

Le Clermontois retrouve les pistes internationales pour la première fois depuis les Mondiaux de 2022. En 2023, sa saison avait commencé avec une gêne aux ischio-jambiers. Forfait pour les Mondiaux de Budapest, il avait dû renoncer à de nombreuses compétitions en raison d’une rupture partielle du tendon. Après une opération en septembre 2023 et une longue convalescence, Renaud Lavillenie avait été contraint de quitter les pistes et de renoncer aux Jeux Olympiques de 2024. Il avait pourtant tenté de se qualifier, diminué, sans succès.

«Je me doutais que Paris 2024, ce serait trop juste. Alors, sur mon lit d'hôpital, j'avais Tokyo dans un coin de ma tête. C'était loin, mais j'y pensais», a-t-il confié dans une interview accordée à RMC Sport. Aujourd’hui, le champion olympique s’apprête à retrouver ses perches en championnats du monde pour la huitième fois de sa carrière.

De grandes attentes

Le retour au niveau international n’est pas sans pression pour l’ancien recordman. Les objectifs sont clairs : «Ma place est entre la 6e et la 3e si ça veut bien sourire». Grâce à un début de saison constant et une confiance retrouvée, une place en finale est l’objectif principal pour Renaud Lavillenie et son coach, Philippe d’Encausse : «Il est en bon état, il a su évoluer dans le bon sens. Il a compensé sa perte de capacité d’impulsion en travaillant la vitesse. Pour un type de 39 balais, il va vite !», déclarait-il plus tôt dans la semaine.

Face à lui, d’immenses pointures. Armand Duplantis est bien présent et pourrait améliorer un nouveau record du monde à 6,30 m. Autre rival sérieux : le Grec Emmanouíl Karalís, très régulier dans ses performances, qui franchit fréquemment les 6 mètres.