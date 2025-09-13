Tour d'Espagne 2025 : l'ultime étape à Madrid va être modifiée ce dimanche avec un important dispositif de sécurité

Après des perturbations quasi quotidiennes causées par des manifestations pro-palestiniennes, le Tour d’Espagne 2025 va s’achever avec une nouvelle modification du parcours pour l’ultime étape de l’édition prévue ce dimanche 14 septembre.

Une édition perturbée. La dernière étape de la Vuelta, prévue demain, aura bien lieu, mais avec une révision du parcours dans la capitale espagnole. Un important dispositif de sécurité sera également mis en place pour assurer la protection des cyclistes et gérer la présence éventuelle de manifestants.

Le parcours reliant Alalpardo à Madrid a été écourté de 5 km, le passage par Aravaca ayant été supprimé. Dans un communiqué, les organisateurs ont indiqué : «Il n’y a eu qu’un petit changement dans le parcours avant le circuit final de la dernière étape du Tour d’Espagne, supprimant le passage par Aravaca, ce qui réduit l’étape d’environ 5 km».

Une Vuelta sous le feu des contestations

Dans le viseur des manifestants : l’équipe Israël–Premier Tech et ses coureurs, dans le contexte de la guerre à Gaza. Lors de nombreuses étapes, les cyclistes de l’équipe ont été pris à partie dans le but de perturber leur course. Le tracé a été modifié à plusieurs reprises, voire raccourci, pour éviter d’aggraver la situation, comme ce fut le cas à Bilbao, Pontevedra et Valladolid. La dernière étape avait même été menacée d’annulation plus tôt dans la course.

Les perturbations continuent sur #LaVuelta25 : des manifestants pro-palestiniens bloquent la route à un carrefour, le peloton tente de se frayer un chemin... #LesRPpic.twitter.com/htMGgLNnAW — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 13, 2025

Encore ce samedi, des dizaines de manifestants ont tenté de perturber la course à 18 km de l’arrivée. Ils se sont installés à un carrefour pour tenter de bloquer l’ensemble du peloton, malgré un renforcement des mesures de sécurité.

La délégation du gouvernement de Madrid a annoncé un dispositif de sécurité exceptionnel. Plus d’un millier de policiers ainsi que 400 agents de la Garde civile sont attendus dimanche. La dernière fois que la capitale d'Espagne avait connu un tel déploiement remonte au sommet de l’OTAN en 2022.