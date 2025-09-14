Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

ARES 34 : le KO expéditif du Français Mohamed Soumah (vidéo)

Mohamed Soumah a mis KO Alka Matewa en seulement 21 secondes. Mohamed Soumah a mis KO Alka Matewa en seulement 21 secondes. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Le Français Mohamed Soumah a terrassé le Belge Alka Matewa en seulement quelques secondes, samedi soir, à l’ARES 34, organisé à l’Adidas Arena de Paris.

Il n’a pas traîné. Sous les yeux de Ciryl Gane ou encore Benoît Saint-Denis, présents à l’Adidas Arena, Mohamed Soumah (27 ans) a fait le show, samedi soir, à l’ARES 34 avec un KO expéditif. Le Français a terrassé Alka Matewa (38 ans) en seulement 21 secondes.

Dès le début de ce combat de la carte principale, Mohamed Soumah a été agressif avant de décocher un violent crochet du droit en plein visage du vétéran belge. Alors que son adversaire a été couché par cette attaque fulgurante, Mohamed Soumah a terminé le travail avec trois nouveaux coups au visage, poussant l’arbitrage à s'interposer et à interrompre la rencontre.

Visiblement heureux de cette victoire nette et sans bavure, sa première à l’ARES, il a continué à faire le spectacle, célébrant ce succès avec quelques pas de danse, des cabrioles dans la cage ou encore des doigts d’honneur…

Sur le même sujet UFC Ciryl Gane-Tom Aspinall : le pronostic de Francis Ngannou Lire

Durant les autres combats de la soirée, le Français Abu Bakr Bathily a notamment été battu par KO au 2e round par Moreno Kacapor, tout comme Delphine Benouaich qui s’est inclinée sur décision partagée contre la Brésilienne Ingrid Silva.

MMASportSports de combatVidéo

À suivre aussi

UFC Paris 4 : combien Nassourdine Imavov et Benoît Saint-Denis vont-ils toucher après leur victoire ?
UFC Shanghaï : le KO puissant infligé par Charles Johnson à Lone'er Kavanagh (vidéo)
UFC 321 : le face-à-face de Ciryl Gane et Tom Aspinall à l'Accor Arena, plus d'un mois avant leur combat pour la ceinture des poids lourds (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités