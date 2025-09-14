ARES 34 : le KO expéditif du Français Mohamed Soumah (vidéo)

Le Français Mohamed Soumah a terrassé le Belge Alka Matewa en seulement quelques secondes, samedi soir, à l’ARES 34, organisé à l’Adidas Arena de Paris.

Il n’a pas traîné. Sous les yeux de Ciryl Gane ou encore Benoît Saint-Denis, présents à l’Adidas Arena, Mohamed Soumah (27 ans) a fait le show, samedi soir, à l’ARES 34 avec un KO expéditif. Le Français a terrassé Alka Matewa (38 ans) en seulement 21 secondes.

Mohamed Soumah : KO en quelques secondes. 💥



Un finish brutal… et une célébration mémorable. 🔥#ARES34pic.twitter.com/XPQRDYli2i — ARES Fighting Championship (@ares_fighting) September 13, 2025

Dès le début de ce combat de la carte principale, Mohamed Soumah a été agressif avant de décocher un violent crochet du droit en plein visage du vétéran belge. Alors que son adversaire a été couché par cette attaque fulgurante, Mohamed Soumah a terminé le travail avec trois nouveaux coups au visage, poussant l’arbitrage à s'interposer et à interrompre la rencontre.

Visiblement heureux de cette victoire nette et sans bavure, sa première à l’ARES, il a continué à faire le spectacle, célébrant ce succès avec quelques pas de danse, des cabrioles dans la cage ou encore des doigts d’honneur…

Durant les autres combats de la soirée, le Français Abu Bakr Bathily a notamment été battu par KO au 2e round par Moreno Kacapor, tout comme Delphine Benouaich qui s’est inclinée sur décision partagée contre la Brésilienne Ingrid Silva.