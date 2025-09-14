Athlétisme : le Français Jimmy Gressier sacré champion du monde du 10.000 m (vidéo)

Le Français Jimmy Gressier a été sacré champion du monde du 10.000m, ce dimanche, à Tokyo au terme d’un sprint complètement fou.

Il est entré dans l’histoire de l’athlétisme français. Jimmy Gressier (28 ans) a été sacré champion du monde du 10.000 m, ce dimanche, à Tokyo au terme d’un sprint complètement fou. Enfermé à l'entame du dernier tour, le Français a réalisé une dernière ligne droite d’anthologie pour devancer sur la ligne d’arrivée l'Ethiopien Yomif Kejelcha et décroché le plus beau titre de sa carrière.

Le natif de Boulogne-sur-Mer, âgé de de 28 ans, s’est imposé en 28 min 55 sec 77 et débloque le compteur de médailles de l'équipe de France au Japon. Il s'est offert un long tour d'honneur devant les 55.000 spectateurs présents dans les tribunes, avant de rejoindre sa petite-amie Aude Clavier - championne de France du 5.000 m - et son coach Adrien Taouji.

«Le plus important c'est de croire en vous. Aujourd'hui, je réalise mon rêve de gamin, j'ai commencé la course à pied pour ça. Je peux dire que j'ai réussi ma carrière, ce titre on ne me l'enlèvera pas», a-t-il confié après la course au micro de France TV.

Jimmy Gressier, habitué aux podiums européens en cross, s'offre son premier titre international sur piste. Il devient le premier Français à être sacré champion du monde sur le 10.000m, et troisième européen après Alberto Cova (1983) et Mo Farah (2013, 2015 et 2017).

Il n'en a pas fini avec ces Championnats du monde puisqu'il sera aussi en lice sur le 5.000 mètres. «On se revoit sur 5.000m, a-t-il lancé. Maintenant, je n'ai plus rien à perdre et j'espère réaliser une grosse course.» Ses adversaires sont prévenus.