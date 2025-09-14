Athlétisme : les 9 champions du monde français de l’histoire

Jimmy Gressier, vainqueur dimanche du 10.000 mètres aux championnats du monde d’athlétisme à Tokyo, est devenu le neuvième français sacré dans l’histoire de la compétition.

Il est entré dans l’histoire. Le fondeur français Jimmy Gressier, champion du monde du 10.000 mètres à Tokyo, est entré dans la légende en devenant le neuvième français à être sacré dans des Mondiaux plein air. Le douzième si l'on intègre les relais.

Les huit athlètes sacrés avant Jimmy Gressier sont Marie-José Pérec, Stéphane Diagana, Eunice Barber, Ladji Doucouré, Teddy Tamgho, Pierre-Ambroise Bosse, Yohann Diniz, Kevin Mayer.

Les titres de champions du monde français

1991 Tokyo

Marie-José Pérec (400m)

1995 Stuttgart

Marie-José Pérec (400m)

1997 Athènes

Stéphane Diagana (400m haies)

1999 Séville

Eunice Barber (Heptathlon)

2003 Paris

Eunice Barber (saut en longueur)

Relais 4x100m féminin (Christine Arron, Sylviane Félix, Patricia Girard, Muriel Hurtis)

Relais 4 × 400 m masculin (Stéphane Diagana, Leslie Djhone, Naman Keïta, Marc Raquil, Ahmed Douhou)



2005 Helsinki

Ladji Doucouré (110 m haies)

Relais 4 × 100 m masculin (Ladji Doucouré, Ronald Pognon, Eddy De Lépine, Lueyi Dovy, Oudéré Kankarafou)

2013 Moscou

Teddy Tamgho (triple saut)

2017 Londres

Pierre-Ambroise Bosse (800m)

Yohann Diniz (50km marche)

Kevin Mayer (décathlon)

2022 Eugene

Kevin Mayer (décathlon)