Boxe : combien Terence Crawford va-t-il toucher après sa victoire contre «Canelo» ?

Vainqueur de Canelo Alvarez dans la nuit de samedi à dimanche, le boxeur américain Terence Crawford a marqué les esprits et l’histoire du Noble art.

Dans la légende. Dans le stade Allegiant de Las Vegas, l'Américain Terence Crawford a réussi l'exploit de détrôner la star mexicaine de la boxe, Canelo Alvarez, pour rester invaincu et devenir champion incontesté des super-moyens samedi à Las Vegas. A 37 ans, «Bud», vainqueur à la décision unanime, est devenu le premier homme champion incontesté de trois catégories différentes dans l'ère des quatre ceintures.

Toujours invaincu, Crawford (42 victoires dont 31 avant la limite) avait déjà été champion incontesté chez les super-légers et les welters.

Et en plus de ces ceintures et d’une bague inédite, le natif d’Omaha, dans le Nebraska, va toucher 50 millions de dollars (43 millions d'euros) comme cela lui était promis. Véritable machine à cash, «Canelo» va lui repartir avec 150 millions de dollars garantis (130 millions d'euros).

Ces chiffres sont les salaires de base promis. Ils ne tiennent pas compte des revenus potentiels provenant des parts de pay-per-view (PPV), des parrainages ou des futures promotions.