Boxe : un ancien champion du monde britannique décède à 46 ans

Ancien champion du monde de boxe, le Britannique Ricky Hatton, qui s’apprêtait à sortir de sa retraite, a été retrouvé mort, ce dimanche, dans sa maison de Manchester (Angleterre).

La boxe a perdu l’un de ses grands noms. L’ancien champion du monde Ricky Hatton est décédé, ce dimanche, à l’âge de 46 ans, a rapporté l’agence Press Association.

Le corps de l’ancien boxeur britannique a été retrouvé sans vie à l’aube dans sa maison de Manchester (Angleterre).

British boxing icon Ricky Hatton has died at the age of 46.



The multi-time world champion leaves behind a fantastic legacy.



Rest in peace. pic.twitter.com/O0qz2uw4Ia — talkSPORT (@talkSPORT) September 14, 2025

«Nos agents ont été appelés pour se rendre à Bowlacre Road, Hyde, Tameside, à 6h45 ce matin, où ils ont découvert le corps d’un homme de 46 ans», a indiqué la police locale. «Il n’y a actuellement aucune circonstance suspecte», ont ajouté les autorités.

Au cours de sa carrière, Ricky Hatton a conquis plusieurs titres mondiaux chez les poids super-légers (-63,5kg) et les poids welters (-66,7kg). Alors qu’il avait raccroché les gants en 2012, après une lourde défaite contre l’Ukrainien Vyacheslav Senchenko, il devait remonter sur le ring au mois de décembre à Dubaï. Mais il a également connu des périodes tourmentées, luttant contre ses troubles mentaux mais aussi ses problèmes d’alcool et de drogue.

Et à l’annonce de sa disparition, plusieurs hommages ont salué la mémoire de «The Hitman» (45 victoires, 3 défaites). «Aujourd’hui, nous avons perdu non seulement l’un des plus grands boxeurs britanniques, mais aussi un ami, un mentor, un guerrier, Ricky Hatton», a posté, sur les réseaux sociaux, l’ancien boxeur Amir Khan avant d’évoquer les soucis de Ricky Hatton.

«En tant que combattants, nous nous disons que nous sommes forts : nous nous entraînons, nous transpirons, nous encaissons les coups, nous nous relevons. Mais parfois, le combat le plus difficile se déroule en silence, dans notre esprit. La santé mentale n’est pas une faiblesse. Elle fait partie de la condition humaine. Et nous devons en parler. Nous devons tendre la main. Nous devons nous soutenir les uns les autres», a-t-il ajouté.

«À tous ceux qui lisent ceci : si vous souffrez ou si vous êtes en difficulté, vous n’êtes pas seuls. Parlez. Tendez la main. Parce que nous avons besoin de plus de lumière, de plus de compassion, de plus de compréhension», a-t-il conclu. En espérant que son message soit entendu.