Coupe du monde féminine 2025 de rugby : les Bleues renversent l'Irlande et affronteront l'Angleterre en demi-finales

Les Bleues ont réalisé une performance exceptionnelle. [Action Images via Reuters/Paul Childs]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le XV de France s'est qualifiée, dimanche, pour les demi-finales de la Coupe du monde féminine 2025 de rugby après avoir battu l'Irlande (18-13). Les Bleues affronteront le vainqueur du match Angleterre-Ecosse.

Elles ont montré du caractère. Les joueuses du XV de France féminin ont longtemps souffert avant de s'imposer contre l’Irlande (18-13) dimanche à Exeter et obtenir leur billet pour les demi-finales de la Coupe du monde.

Sans montrer de maîtrise mais avec du cœur, les Bleues ont décroché leur septième qualification consécutive pour le dernier carré du Mondial, où elles retrouveront l'équipe victorieuse du dernier quart de finale opposant l'Ecosse aux immenses favorites anglaises dimanche soir.

Une ultime pénalité de Morgane Bourgeois (76e) et une défense de fer dans les derniers instants ont permis de quitter Exeter avec l'essentiel: la qualification.

Les Tricolores affronteront l'Angleterre, qui a facilement disposé de l'Ecosse (40-8), samedi 20 septembre à Bristol, pour tenter d'aller en finale.

«Celle-là, elle est dure à avaler» : humiliés, les All Blacks ont subi la plus grosse défaite de leur histoire face à l'Afrique du Sud

