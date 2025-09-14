Cyclisme : le classement complet du Grand Prix de Montréal après la victoire de Brandon McNulty

L’Américain Brandon McNulty s’est imposé, dimanche, lors du Grand Prix de Montréal en franchissant la ligne d’arrivée devant son coéquipier et leader chez UAE Team Emirates, Tadej Pogacar.

Un joli cadeau. Brandon McNulty s’est vu offrir une très belle victoire en carrière en s’imposant, dimanche lors du Grand Prix de Montréal. Le cycliste américain a passé la ligne devant son leader chez UAE, le Slovène Tadej Pogacar, avec qui il s'était isolé dans l'avant-dernier tour de circuit et qui lui a offert la victoire dans les derniers mètres.

Les deux hommes ont conclu une démonstration collective de leur équipe, la formation émiratie signant au Canada sa 85e victoire cette année, égalant le record du nombre de succès d'une même équipe sur une saison que détenait la formation HTC-Columbia depuis 2009.

«La décision pour la victoire a été prise dans le dernier tour, une fois certains que nous ne serions pas repris», a expliqué le vainqueur du Tour de Pologne début août, qui a signé le 18e succès de sa carrière à 27 ans.

Le classement du Grand Prix de Montréal

1. Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates – XRG)) en 5h14’04’’

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates – XRG) à 0’’

3. Quinn Simmons (USA/Lidl Trek) à 1’03’’

4. Neilson Powless (USA/EF Education – EasyPost) à 1’45’’

5. Adam Yates (GBR/UAE Team Emirates – XRG) à 1’49’’

6. Louis Barré (FRA/Intermarché – Wanty) à 2’00’’

7. Tiesj Benoot (BEL/Team Visma I Lease a Bike) à 2’25’’

8. Alex Aranburu (ESP/Cofidis) à 2’57’’

9. Corbin Strong (NZL/Israel – Premier Tech) à 2’59’’

10. Alberto Bettiol (ITA/XDS Astana Team) ‘’

11. Jonathan Narvaez (EQU/UAE Team Emirates – XRG) ‘’

12. Quinten Hermans (BEL/Alpecin-Deceuninck) ‘’

13. Ion Izagirre (ESP/Cofidis) ‘’

14. Filippo Zana (ITA/Team Jayco AlUla) ‘’

15. Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) ‘’

16. Ewen Costiou (FRA/Arkéa-B&B Hotels) ‘’

17. Mattias Skjelmose (DAN/Lildl -Trek) ’’

18. Alex Baudin (FRA/EF Education – EasyPost) ‘’

19. Oscar Onley (ECO/Team Picnic PostNL) ‘’

20. Pavel Sivakov (FRA/ UAE Team Emirates – XRG) ‘’