Mondiaux d’athlétisme 2025 : le calendrier et les résultats complets

Les Championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent actuellement à Tokyo (Japon) jusqu'au dimanche 21 septembre. Voici le calendrier et les résultats complets.
Samedi 13 septembre
35 km marche F : Maria Perez (ESP), Antonella Palmisano (ITA), Paula Milena Torres (EQU)
35 km marche H : Evan Dunfee (CAN), Caio Bonfim (BRE), Hayato Katsuki (JAP)
Lancer de poids H : Ryan Crouser (USA), Uziel Munoz (MEX), Leonardo Fabbri (ITA)
10.000 m F : Beatrice Chebet (KEN), Nadia Battocletti (ITA), Gudaf TSegay (ETH)
Relais mixte 4X400 m : Etats-Unis, Pays-Bas, Belgique
Dimanche 14 septembre
Marathon F : Peres Jepchirchir (KEN), Tigst Assefa (ETH), Julia Paternain (URU)
Lancer du disque F : Valarie Allman (USA), Jorinde van Klinken (P-B), Silinda Morales (CUB)
Saut en longueur F : Tara Davis-Woodhall (USA), Malaika Mihambo (ALL), Natalia Linares (COL)
10.000 m H : Jimmy Gressier (FRA), Yomif Kejelcha (ETH), Andres Almgren (SUE)
100 m F : Melissa Jefferson-Wooden (USA), Tina Clayton (JAM), Julien Alfred (SLU)
100 m H : Oblique Seville (JAM), Kishane Thompson (JAM), Noah Lyles (USA)
Lundi 15 septembre
1h : finale marathon H
2h : qualifications lancer du marteau H groupe A
2h05 : qualifications saut à la perche F
2h15 : séries 3000 m steeple F
3h45 : qualifications lancer du marteau H groupe B
4h20 : séries 400 m haies F
12h35 : séries 400 m haies H
12h40 : qualifications saut en longueur H
13h10 : finale saut à la perche H
13h20 : séries 110 m haies
14h : finale lancer du marteau F
14h05 : demi-finales 100 m haies
14h30 : demi-finales 1500 m H
14h55 : finale 3000 m steeple H
15h20 : finale 100 m haies
Mardi 16 septembre
12h35 : séries 800 m H
12h40 : qualifications triple saut F
13h35 : finale saut en hauteur H
13h40 : demi-finales 110 m haies
14h : finale lancer du marteau H
14h05 : demi-finales 400 m F
14h35 : demi-finales 400 m H
15h05 : finale 1500 m F
15h20 : finale 110 m haies
Mercredi 17 septembre
12h05 : qualifications triple saut H
12h10 : qualifications lancer du javelot H groupe B
12h30 : séries 200 m F
13h10 : finale saut à la perche F
13h15 : séries 200 m H
13h45 : qualifications lancer du javelot H groupe B
13h50 : finale saut en longueur H
14h : demi-finales 400 m haies F
14h30 : demi-finales 400 m haies H
14h57 : finale 3000 m steeple F
15h20 : finale 1500 m H
Jeudi 18 septembre
12h05 : séries 5000 m F
12h15 : qualifications saut en hauteur F
12h23 : finale lancer du javelot H
12h55 : séries 800 m F
13h55 : finale triple saut F
14h02 : demi-finales 200 m H
14h24 : demi-finales 200 m F
14h45 : demi-finales 800 m H
15h10 : finale 400 m H
15h24 : finale 400 m F
Vendredi 19 septembre
10h33 : heptathlon – 100 m haies
11h20 : heptathlon – hauteur
12h30 : qualifications lancer du javelot groupe A F
13h05 : séries 5000 m H
13h30 : heptathlon – poids
13h45 : demi-finales 800 m F
13h50 : finale triple saut H
14h : qualifications lancer du javelot groupe B F
14h15 : finale 400 m haies H
14h27 : finale 400 m haies F
14h38 : heptathlon – 200 m
15h06 : finale 200 m H
15h22 : finale 200 m F
Samedi 20 septembre
0h30 : finale marathon F
2h : qualifications lancer du disque H groupe A
2h25 : décathlon – 100 m
2h50 : finale 20 km marche H
3h : qualifications lancer du poids F
3h05 : décathlon – longueur
3h35 : qualifications lancer du disque H groupe B
4h30 : heptathlon – longueur
4h45 : décathlon – poids
12h : heptathlon – javelot
12h05 : décathlon – hauteur
12h35 : séries relais 4×400 m H
12h54 : finale lancer du poids F
13h : séries relais 4×400 m F
13h25 : séries relais 4×100 m H
13h45 : séries relais 4×100 m F
14h05 : finale lancer du javelot F
14h11 : heptathlon – 800 m
14h29 : finale 5000 m F
14h55 : décathlon – 400 m
15h22 : finale 800 m H
Dimanche 21 septembre
2h05 : décathlon – 110 m haies
2h55 : décathlon – disque groupe A
4h05 : décathlon – disque groupe B
4h35 : décathlon – perche groupe A
5h20 : décathlon – perche groupe B
10h35 : décathlon – javelot groupe A
11h47 : décathlon – javelot groupe B
12h30 : finale saut en hauteur F
12h35 : finale 800 m F
12h50 : finale 5000 m H
13h : finale lancer du disque H
13h25 : finale relais 4×400 m H
13h40 : finale relais 4×400 m F
13h55 : décathlon – 1500 m
14h10 : finale relais 4×100 m F
14h20 : finale relais 4×100 m H