Mondiaux d’athlétisme 2025 : le calendrier et les résultats complets

Les Championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent actuellement à Tokyo (Japon) jusqu'au dimanche 21 septembre. Voici le calendrier et les résultats complets.

Samedi 13 septembre

35 km marche F : Maria Perez (ESP), Antonella Palmisano (ITA), Paula Milena Torres (EQU)

35 km marche H : Evan Dunfee (CAN), Caio Bonfim (BRE), Hayato Katsuki (JAP)

Lancer de poids H : Ryan Crouser (USA), Uziel Munoz (MEX), Leonardo Fabbri (ITA)

10.000 m F : Beatrice Chebet (KEN), Nadia Battocletti (ITA), Gudaf TSegay (ETH)

Relais mixte 4X400 m : Etats-Unis, Pays-Bas, Belgique

Dimanche 14 septembre

Marathon F : Peres Jepchirchir (KEN), Tigst Assefa (ETH), Julia Paternain (URU)

Lancer du disque F : Valarie Allman (USA), Jorinde van Klinken (P-B), Silinda Morales (CUB)

Saut en longueur F : Tara Davis-Woodhall (USA), Malaika Mihambo (ALL), Natalia Linares (COL)

10.000 m H : Jimmy Gressier (FRA), Yomif Kejelcha (ETH), Andres Almgren (SUE)

100 m F : Melissa Jefferson-Wooden (USA), Tina Clayton (JAM), Julien Alfred (SLU)

100 m H : Oblique Seville (JAM), Kishane Thompson (JAM), Noah Lyles (USA)

Lundi 15 septembre

1h : finale marathon H

2h : qualifications lancer du marteau H groupe A

2h05 : qualifications saut à la perche F

2h15 : séries 3000 m steeple F

3h45 : qualifications lancer du marteau H groupe B

4h20 : séries 400 m haies F

12h35 : séries 400 m haies H

12h40 : qualifications saut en longueur H

13h10 : finale saut à la perche H

13h20 : séries 110 m haies

14h : finale lancer du marteau F

14h05 : demi-finales 100 m haies

14h30 : demi-finales 1500 m H

14h55 : finale 3000 m steeple H

15h20 : finale 100 m haies

Mardi 16 septembre

12h35 : séries 800 m H

12h40 : qualifications triple saut F

13h35 : finale saut en hauteur H

13h40 : demi-finales 110 m haies

14h : finale lancer du marteau H

14h05 : demi-finales 400 m F

14h35 : demi-finales 400 m H

15h05 : finale 1500 m F

15h20 : finale 110 m haies

Mercredi 17 septembre

12h05 : qualifications triple saut H

12h10 : qualifications lancer du javelot H groupe B

12h30 : séries 200 m F

13h10 : finale saut à la perche F

13h15 : séries 200 m H

13h45 : qualifications lancer du javelot H groupe B

13h50 : finale saut en longueur H

14h : demi-finales 400 m haies F

14h30 : demi-finales 400 m haies H

14h57 : finale 3000 m steeple F

15h20 : finale 1500 m H

Jeudi 18 septembre

12h05 : séries 5000 m F

12h15 : qualifications saut en hauteur F

12h23 : finale lancer du javelot H

12h55 : séries 800 m F

13h55 : finale triple saut F

14h02 : demi-finales 200 m H

14h24 : demi-finales 200 m F

14h45 : demi-finales 800 m H

15h10 : finale 400 m H

15h24 : finale 400 m F

Vendredi 19 septembre

10h33 : heptathlon – 100 m haies

11h20 : heptathlon – hauteur

12h30 : qualifications lancer du javelot groupe A F

13h05 : séries 5000 m H

13h30 : heptathlon – poids

13h45 : demi-finales 800 m F

13h50 : finale triple saut H

14h : qualifications lancer du javelot groupe B F

14h15 : finale 400 m haies H

14h27 : finale 400 m haies F

14h38 : heptathlon – 200 m

15h06 : finale 200 m H

15h22 : finale 200 m F

Samedi 20 septembre

0h30 : finale marathon F

2h : qualifications lancer du disque H groupe A

2h25 : décathlon – 100 m

2h50 : finale 20 km marche H

3h : qualifications lancer du poids F

3h05 : décathlon – longueur

3h35 : qualifications lancer du disque H groupe B

4h30 : heptathlon – longueur

4h45 : décathlon – poids

12h : heptathlon – javelot

12h05 : décathlon – hauteur

12h35 : séries relais 4×400 m H

12h54 : finale lancer du poids F

13h : séries relais 4×400 m F

13h25 : séries relais 4×100 m H

13h45 : séries relais 4×100 m F

14h05 : finale lancer du javelot F

14h11 : heptathlon – 800 m

14h29 : finale 5000 m F

14h55 : décathlon – 400 m

15h22 : finale 800 m H

Dimanche 21 septembre

2h05 : décathlon – 110 m haies

2h55 : décathlon – disque groupe A

4h05 : décathlon – disque groupe B

4h35 : décathlon – perche groupe A

5h20 : décathlon – perche groupe B

10h35 : décathlon – javelot groupe A

11h47 : décathlon – javelot groupe B

12h30 : finale saut en hauteur F

12h35 : finale 800 m F

12h50 : finale 5000 m H

13h : finale lancer du disque H

13h25 : finale relais 4×400 m H

13h40 : finale relais 4×400 m F

13h55 : décathlon – 1500 m

14h10 : finale relais 4×100 m F

14h20 : finale relais 4×100 m H

