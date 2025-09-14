Mondiaux d’athlétisme 2025 : le tableau complet des médailles

Les championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent à Tokyo (Japon) jusqu'au 21 septembre. Voici le tableau complet des médailles.
1. Etats-Unis : 6 médailles (5 en or, 1 en bronze)
2. Kenya : 2 médailles (2 en or)
3. Jamaïque : 3 médailles (1 en or, 2 en argent)
4. Canada : 1 médaille (1 en or)
5. France : 1 médaille (1 en or)
6. Espagne : 1 médaille (1 en or)
7. Ethiopie : 3 médailles (2 en argent, 1 en bronze)
8. Italie : 3 médailles (2 en argent, 1 en bronze)
9. Pays-Bas : 2 médailles (2 en argent)
10. Allemagne : 1 médaille (1 en argent)
11. Brésil : 1 médaille (1 en argent)
12. Mexique : 1 médaille (1 en argent)
13. Belgique : 1 médaille (1 en bronze)
14. Colombie : 1 médaille (1 en bronze)
15. Cuba : 1 médaille (1 en bronze)
16. Equateur : 1 médaille (1 en bronze)
17. Japon : 1 médaille (1 en bronze)
18. Sainte-Lucie : 1 médaille (1 en bronze)
19. Suède : 1 médaille (1 en bronze)
20. Uruguay : 1 médaille (1 en bronze)