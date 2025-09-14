Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Mondiaux d’athlétisme 2025 : le tableau complet des médailles

Les Etats-Unis dominent le classement des médailles. [REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les championnats du monde d'athlétisme 2025 se déroulent à Tokyo (Japon) jusqu'au 21 septembre. Voici le tableau complet des médailles.

1.    Etats-Unis : 6 médailles (5 en or, 1 en bronze)
2.    Kenya : 2 médailles (2 en or)
3.    Jamaïque : 3 médailles (1 en or, 2 en argent)
4.    Canada : 1 médaille (1 en or)
5.    France : 1 médaille (1 en or)
6.    Espagne : 1 médaille (1 en or)
7.    Ethiopie : 3 médailles (2 en argent, 1 en bronze)
8.    Italie : 3 médailles (2 en argent, 1 en bronze)
9.    Pays-Bas : 2 médailles (2 en argent)
10.    Allemagne : 1 médaille (1 en argent)
11.    Brésil : 1 médaille (1 en argent)
12.    Mexique : 1 médaille (1 en argent)
13.    Belgique : 1 médaille (1 en bronze)
14.    Colombie : 1 médaille (1 en bronze)
15.    Cuba : 1 médaille (1 en bronze)
16.    Equateur : 1 médaille (1 en bronze)
17.    Japon : 1 médaille (1 en bronze)
18.    Sainte-Lucie : 1 médaille (1 en bronze)
19.    Suède : 1 médaille (1 en bronze)
20.    Uruguay : 1 médaille (1 en bronze)

AthlétismemédaillesSport

À suivre aussi

Jimmy Gressier s'est imposé au sprint devant l'Ethiopien Yomif Kejelcha.
Athlétisme : le Français Jimmy Gressier sacré champion du monde du 10.000 m (vidéo)
«Sur mon lit d'hopital, j'avais Tokyo dans un coin de ma tête» : Renaud Lavillenie va entamer ses huitièmes mondiaux ce samedi
Athlétisme : Français en lice, diffusion TV, lieu… Tout savoir sur les Mondiaux 2025

Ailleurs sur le web

Dernières actualités