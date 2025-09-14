Mondiaux de boxe 2025 : le tableau final des médailles

Les Championnats du monde 2025 de boxe se sont terminés ce dimanche 14 septembre. Voici le classement complet des médailles par nation.
Ils ont totalement dominé ces Mondiaux. A Liverpool, les boxeurs de l’Ouzbékistan ont réalisé une véritable razzia avec un total de 10 médailles. De son côté la France termine à la 15e place avec une seule breloque d’argent décrochée par Yojerlin César dans la catégorie des -80 kg.
Voici le classement complet des médailles, femmes et hommes confondus.
Le classement complet
1. Ouzbékistan : 10 médailles (6 en or, 1 en argent, 3 en bronze)
2. Kazakhstan : 9 médailles (6 en or, 1 en argent, 2 en bronze)
3. Inde : 4 médailles (2 en or, 1 en argent, 1 en bronze)
4. Brésil : 4 médailles (1 en or, 3 en argent)
5. Pologne : 3 médailles (1 en or, 2 en argent)
6. Irlande : 3 médailles (1 en or, 2 en bronze)
7. Taipei : 2 médailles (1 en or, 1 en bronze)
8. Turquie : 3 médailles (2 en argent, 1 en bronze)
9. Angleterre : 4 médailles (1 en argent, 3 en bronze)
10. Japon : 3 médailles (1 en argent, 2 en bronze)
11. Australie : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)
-. Bulgarie : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)
-. Espagne : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)
-. Mongolie : 2 médailles (1 en argent, 1 en bronze)
15. France : 1 médaille (1 en argent)
-. Etats-Unis : 1 médaille (1 en argent)
17. Chine : 5 médailles (5 en bronze)
18. Cuba : 3 médailles (3 en bronze)
19. Azerbaïdjan : 2 médailles (2 en bronze)
20. Autriche : 1 médaille (1 en bronze)
-. Canada : 1 médaille (1 en bronze)
-. Colombie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Croatie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Géorgie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Hongrie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Italie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Jordanie : 1 médaille (1 en bronze)
-. Corée du Sud : 1 médaille (1 en bronze)
-. Ukraine : 1 médaille (1 en bronze)
-. Venezuela : 1 médaille (1 en bronze)